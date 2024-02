Motorola razr 40 sfiora il minimo storico su Amazon: compralo al 33% in meno

Questo fine settimana potrai trovare tanti smartphone a prezzi eccezionali su Amazon. Il gigante globale dell’e-commerce non solo sta rilanciando Google Pixel 8 con uno sconto doppio: puoi anche acquistare Motorola razr 40 a un prezzo speciale! Il telefono pieghevole dello storico marchio è ora disponibile al 33% in meno, ovvero a soli 600 euro circa, per un periodo di tempo limitato!

Motorola razr 40 è imperdibile su Amazon a questo prezzo

Il foldable Motorola razr 40 è meno famoso rispetto alle alternative proposte ormai da anni da Samsung, ma resta un modello molto interessante anche alla luce del suo prezzo decisamente più basso. I due display sono rispettivamente da 6,9 pollici flessibile con tecnologia Tear-Drop per piegarsi senza lasciare segni, e da 1,5 pollici esterno per l’accesso rapido a varie funzionalità e notifiche.

Sotto la scocca troviamo quindi il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 assieme a 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una batteria da 4.200 mAh con ricarica a 30W. Lato fotocamera, quindi, figurano un sensore principale da 64 MP e uno anteriore da 12 MP per selfie quando lo schermo è aperto. Il sistema operativo è Android, e non mancano altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos.

Se hai sempre desiderato un telefono pieghevole, ora puoi comprare questo modello specifico a 599,81 euro al posto di 899,90 euro. La consegna viene effettuata in pochi giorni dalla stessa Amazon, mentre il pagamento può essere completato anche in più rate secondo il piano da 12 mensilità senza interessi.

