Mouse Logitech ambidestro REGALATO su Amazon (-59%)

Perfetto per l’utilizzo quotidiano a casa o in ufficio, il Logitech M100 è un mouse cablato economico ma preciso e ben costruito. Oggi questa periferica è un best buy su Amazon grazie allo sconto immediato del 59% sul prezzo di listino che porta la somma da investire a soli 5,49 euro, compresa spedizione. Si tratta di un’offerta a tempo, quindi bisogna fare in fretta.

Meno di 6€ per il mouse Logitech per casa e ufficio: prezzo irrisorio per una periferica di qualità

Il Logitech M100 vanta un design ambidestro. La sua forma compatta e arrotondata si adatta comodamente al palmo della mano, garantendo una presa sicura e confortevole anche durante sessioni di utilizzo prolungate. I due pulsanti principali e la rotellina di scorrimento sono ben posizionati e facilmente accessibili, mentre la superficie in gomma offre un grip eccellente e antiscivolo.

Dotato di un sensore che si traduce in un tracciamento ottico di 1000 DPI, il Logitech M100 offre un’esperienza fluida e precisa, adatta per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di programmi di produttività e il gioco occasionale.

Il Logitech M100 si collega al computer tramite un cavo USB di 1,5 metri, compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Non richiede l’installazione di alcun software, bastando collegarlo alla porta USB per iniziare a utilizzarlo immediatamente.

Come si evince, i punti di forza del mouse Logitech M100 sono la semplicità d’uso e l’affidabilità. La sua ergonomia lo rende comodo da usare per lunghi periodi, mentre la sua precisione e la sua risposta fluida lo rendono adatto a diverse attività. Inoltre, la sua compatibilità con molteplici sistemi operativi e la sua facilità di installazione ne fanno un prodotto versatile e accessibile a tutti.