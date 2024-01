Mouse Logitech Wireless REGALATO su Amazon con il 33% di sconto

Per acquistare un mouse il posto giusto è sicuramente Amazon, soprattutto se si ripropone in offerta il POP di Logitech. Ancora una volta gli utenti potranno fare un grande acquisto, compatibile per tutti i sistemi operativi e con ottime tecnologie al suo interno benché il prezzo sia molto basso.

Il mouse oggi costa infatti il 33% in meno rispetto al prezzo solito e arriva per un totale di 27,39 € con due anni di garanzia.

Il mouse Logitech POP, il più carino e funzionale del web

Dal punto di vista estetico non c’è nulla da dire: probabilmente siamo al cospetto del mouse più carino in assoluto tra quelli di marca. Quello di Logitech è infatti uno dei più acquistati di tutti visto che è bello, preciso e funzionale.

Si porta innanzitutto dalla grande tecnologia SilentTouch, la quale offre una silenziosità fuori dal comune. Oltre a questo c’è anche il pulsante dedicato alle emoji, praticamente quello cerchiato di giallo sotto la rotella. Una volta premuto, si avrà accesso all’elenco delle simpatiche faccine da aggiungere nelle conversazioni.

Si possono collegare fino a tre dispositivi in contemporanea e inoltre ha una batteria che dura fino a 24 mesi.

Probabilmente è questo uno dei mouse migliori secondo anche le caratteristiche tecniche che avete appena letto. Dal punto di vista estetico c’è poco da dire: è davvero carino e funzionale, mentre per quanto concerne il prezzo, siamo su un rapporto davvero ottimale, considerata anche la grande qualità.

Questo dispositivo infatti oggi su Amazon arriva con uno sconto del 33% che permette a tutti di acquistarlo in tre varianti di colore per 27,39 € invece che per 40,99 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due, mentre la spedizione sarà a casa vostra al massimo in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.