L’HP 280M è un mouse wireless affidabile, silenzioso e confortevole per l’uso quotidiano. Con il suo design ergonomico, la tecnologia di clic silenzioso e la lunga durata della batteria, questo mouse è perfetto per studenti, professionisti e chiunque altro trascorra molto tempo al computer. E poi è compatibile con tutti i più diffusi sistemi operativi, compresi Windows e macOS.

Il prezzo? Solo 11,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino attivo in queste ore.

L’HP 280M è un mouse wireless con una forma sagomata che riduce l’affaticamento del polso durante lunghi periodi di utilizzo. I pulsanti sono ben posizionati e facili da raggiungere, mentre la rotellina di scorrimento è liscia e precisa. A proposito di tasti e rotellina, questa periferica è incredibilmente silenziosa ed è quindi ideale per chi lavora in ambienti tranquilli o per chi non vuole disturbare gli altri. I clic sono silenziosi al 90% rispetto a un mouse tradizionale, senza rinunciare a una risposta tattile precisa.

Il “topolino” è alimentato da una singola batteria AA che offre un’autonomia fino a 18 mesi. Ciò significa che non dovrete preoccuparvi di cambiare le batterie frequentemente, anche con un uso intenso. Il mouse dispone inoltre di una funzione di spegnimento automatico che aiuta a risparmiare la batteria quando non viene utilizzato.

Per quanto riguarda le performance, il dispositivo utilizza la tecnologia HP Blue Optical per un tracciamento preciso e affidabile su quasi tutte le superfici, incluso il vetro. Il sensore ottico ha una risoluzione di 1000 DPI, che offre un movimento fluido e preciso del cursore.

In termini di compatibilità, infine, il mouse funziona alla perfezione con la maggior parte dei sistemi operativi, compresi Windows e macOS. Si collega al computer tramite un ricevitore USB nano incluso, che è così piccolo da poter essere lasciato collegato al computer senza occupare spazio.