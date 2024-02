Compatto, robusto, preciso e soprattutto incredibilmente economico. Il Trust Yvi+ è un mouse wireless (il ricevitore USB è incluso) compatibile con praticamente tutti i computer in circolazione, Windows, macOS, Linux o Chrome OS non fa alcuna differenza. Ma il prezzo? Solo 8,99€ spedizione compresa grazie all’ottimo sconto Amazon del 40%.

Ma c’è anche un altro vantaggio, soprattutto per quegli utenti che usano il proprio computer anche per giocare: con l’acquisto di questa periferica si ottiene uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC.

Quasi a metà prezzo il mouse wireless di Trust compatibile con macOS, Windows, Chrome OS e Linux

Dato che il design è la prima cosa che balza all’occhio, c’è da sottolineare che Trust ha realizzato un mouse con l’83% di materiali riciclati. La natura green del prodotto è un plus, e non troverai plastica nemmeno nella confezione di vendita, ma solo carta riciclabile. Il pianeta ringrazia.

Come detto, il Trust Yvi+ è un mouse wireless universale, nel senso che lo puoi utilizzare con i PC Windows, con i Mac e anche con i Chromebook. Basta inserire il ricevitore Bluetooth in una porta USB-A e il gioco è fatto. Il mouse necessita di una pila AA per funzionare, la trovi già nella confezione. Per quanto riguarda invece la portata, l’azienda dichiara il limite massimo è di 8 metri.

Facciamo il punto: ecco l’elenco delle specifiche del mouse di Trust.

Design ecologico, realizzato con l’83% di materiali riciclati

Pulsanti silenziosi

Fluido funzionamento in modalità wireless

Autonomia di circa 12 mesi

Dispone di un pulsante per selezionare la velocità, tra 800 e 1600 DPI

Lato in gomma per comfort e grip migliorati

Pulsante di accensione e spegnimento

Dato che la batteria AA (Duracell) è già inclusa nella confezione, è già tutto pronto per l’utilizzo. Come precisato poco sopra, non bisogna fare altro che inserire il ricevitore a 2,4 GHz in una porta USB-A del computer. La sincronizzazione è immediata, non c’è bisogno di scaricare driver.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.