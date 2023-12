Movavi Video Suite: in offerta il pacchetto di editing video completo

Sei pronto a portare la tua creatività a nuovi livelli? Movavi Video Suite è la risposta. Un pacchetto multi-app studiato per soddisfare tutte le tue esigenze creative: un editor video, convertitore multimediale, registratore di schermo e molto altro ancora. Ecco perché dovresti provarlo subito, gratuitamente, o acquistarlo in offerta a soli 71,95 euro invece di 170,85.

Esplora le nuove funzionalità di editing video

Movavi Video Suite si presenta con un design accattivante e semplice, rendendo l’editing video un’esperienza ancora più piacevole. Con funzionalità potenziate dall’Intelligenza Artificiale, il taglio video diventa più veloce, gli effetti di sovrapposizione più intelligenti e il risultato finale professionale.

Grazie alla Suite Video, hai a disposizione un set completo di strumenti per realizzare e modificare contenuti. Trascina e rilascia titoli, transizioni, filtri e altri effetti per creare video di qualità professionale. Registra webinar e chiamate online, converti video, musica e immagini in un batter d’occhio e utilizza la potenza dell’IA per migliorare la risoluzione dei tuoi video.

Tutti gli strumenti di cui hai bisogno sono letteralmente a portata di mano, con un Timeline intuitivo, anteprima frame-by-frame e l’opzione di trascinare e rilasciare gli elementi. Ritaglia, rovescia o capovolgi le tue immagini per un effetto professionale. Unisci, ridimensiona o ritaglia per un tocco extra.

Approfitta dell’offerta imperdibile di Movavi Video Suite: acquista ora a soli 71,95 euro anziché 170,85. Riceverai tutte le app video, comprese le edizioni 2024 di Video Editor (valore di 55,95 euro), Video Converter (55,95 euro), e Screen Recorder (58,95 euro). Inoltre, riceverai gratuitamente Split Movie, Media Player e DVD & Blu-Ray Burner.

Che tu sia un professionista del video o un appassionato creativo, Movavi Video Suite è il compagno ideale. Provalo gratuitamente o approfitta dell’offerta esclusiva, disponibile ancora per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.