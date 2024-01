Mozilla Firefox 123: rilasciata la prima beta pubblica

Con la versione di Firefox 122 ormai alle porte, Mozilla ha promosso la prossima versione principale, Firefox 123, sul canale beta per il test pubblico. Il prossimo aggiornamento per il popolare browser web open source dovrebbe apportare solo una manciata di modifiche, come la possibilità di tradurre il testo nei tooltips (ovvero i titoli) e il testo visualizzato nei controlli del modulo (ovvero i placeholder) durante la traduzione di pagine web con la funzione di traduzione integrata. In Firefox 123, è stata anche aggiornata la sezione Ricerca, spostando le impostazioni della barra degli indirizzi dalla sezione Privacy e sicurezza. Inoltre, è stata aggiunta la funzione “Azioni rapide”. Questa consente di eseguire varie azioni direttamente dalla barra degli URL. Sarà infatti possibile cancellare i cookie, la cronologia, acquisire screenshot, aprire le impostazioni, visualizzare l’origine della pagina, passare a una scheda, ecc.

Firefox 123: le novità in arrivo per gli sviluppatori

Con la nuova versione del browser, il Cookie Banner Blocker (precedentemente chiamato Cookie Banner Reduction) si troverà nella sezione Privacy e sicurezza. Quando abilitato, questo consente a Firefox di rifiutare automaticamente i cookie banner sui siti supportati. Per gli sviluppatori web, Firefox 123 promette di implementare l’interpolazione linearRGB per i gradienti SVG, ma anche l’interpolazione sRGB esistente (personalizzabile tramite la proprietà color-interpolation). Sarà inoltre presente il supporto completo per Early Hints (abilitando il supporto Preload e Modulepreload) e il supporto per ShadowDOM dichiarativo per fornire agli sviluppatori una maggiore flessibilità e una migliore ergonomia quando lavorano con ShadowDOM direttamente in HTML.

Infine, Firefox 123 migliorerà Network Monitor per supportare il salvataggio del corpo della risposta su disco tramite la voce del menu contestuale “Salva risposta con nome”. Ciò sostituisce la precedente voce del menu contestuale “Salva immagine” che supportava solo il salvataggio delle immagini. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 123 il 20 febbraio 2024. Chi volesse provare tale versione, può farlo scaricando i pacchetti binari o DEB da Mozilla.org. Bisogna tuttavia tenere presente che, come tutte le beta, si tratta di una versione instabile che potrebbe essere affetta da diversi bug.