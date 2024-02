Mr. & Mrs. Smith: dove guardare la nuova serie in streaming

Tra le novità del settore delle serie TV per il mese di febbraio c’è anche Mr. & Mrs. Smith. Si tratta di una serie in 8 episodi che unisce azione e commedia oltre a tanto spy thriller. La serie è un vero e proprio remake di una serie degli anni 90 che ha avuto anche un rifacimento cinematografico.

Per guardare tutti gli episodi di Mr. & Mrs. Smith basta collegarsi a Prime Video. E’ la piattaforma di streaming di Amazon a ospitare tutti gli episodi della serie. Per iniziare la visione, quindi, basta cliccare sul link qui di sotto. Ricordiamo che Prime Video è incluso per tutti gli utenti Amazon Prime. Chi non è Prime può attivare un mese di prova gratuita, senza vincoli.

Mr. & Mrs. Smith è disponibile in streaming su Amazon Prime Video

La nuova serie di Amazon Prime Video ha come protagonisti Donald Glover e Maya Erskine. La serie è stata scritta dallo stesso Glover oltre che da Francesca Sloane. Come detto in precedenza, Mr. & Mrs. Smith si articola in 8 episodi, già tutti dispositivi sulla piattaforma di streaming. Le prime recensioni sono molto positive: la serie ha un punteggio di 77 su 100 su Metacritic e ha ottenuto l’87% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes, con un punteggio medio di 7,6 su 10.

Come accedere ad Amazon Prime Video

Prime Video è incluso in Amazon Prime. Il servizio in abbonamento proposto da Amazon ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro per un anno, garantendo anche l’accesso a tanti altri vantaggi, a partire dalle consegne gratuite in 1 giorno su Amazon. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di attivare un primo mese di prova gratuita. Al termine del periodo di prova, è possibile scegliere se attivare o meno l’abbonamento.

Mr. & Mrs. Smith: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale della nuova serie Mr. & Mrs. Smith:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.