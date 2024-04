Multivaluta, sconti e carta: i vantaggi di Revolut Premium GRATIS

Hai mai sentito parlare di Revolut? Si tratta di una fintech britannica che offre, tra gli altri servizi, un conto multivaluta ricco di vantaggi e una carta di debito, perfetto in particolare per chi viaggia. Il suo piano più completo è Premium e ora puoi ottenere ben 3 mesi gratuiti grazie alla promozione in corso.

Riscattare l’offerta, di fatto, è semplicissimo. Ti basta collegarti alla pagina della promozione e inserire il tuo numero di telefono, dove riceverai un link unico che ti permetterà di scaricare l’app Revolut. Una volta registrato, potrai aprire il tuo conto in pochissimi istanti e ottenere, fin da subito, l’upgrade gratuito a Premium.

Revolut: vantaggi e servizi del conto

Come abbiamo anticipato, Revolut è un conto multivaluta che vanta numerose opportunità per i titolari. A partire dalla gestione, assolutamente semplificata e racchiusa all’interno di un’unica piattaforma intuitiva. Con Revolut puoi cambiare i tuoi soldi in numerosissime valute diverse con tassi di cambio davvero convenienti, così potrai pagare con la moneta del luogo in cui ti trovi.

La piattaforma ti consente anche di inviare e ricevere denaro istantaneamente tra iscritti Revolut direttamente dall’applicazione e anche di dividere le spese con chiunque, in oltre 160 Paesi. Altri vantaggi includono offerte esclusive sugli alloggi, che ti permetteranno di risparmiare quando parti per un viaggio di lavoro o di piacere, e premi esclusivi riservati agli iscritti.

Anche la sicurezza è al top, perché Revolut garantisce protezione end-to-end e si assicura, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che il tuo conto sia sempre al sicuro, segnalandoti transazioni sospette. Sapevi che Revolut conta già oltre 35 milioni di utenti in tutto il mondo? Questo numero, da solo, determina l’assoluta qualità del servizio. Apri un conto Revolut online per richiedere il tuo upgrade a Premium e ricevi 3 mesi gratuiti di servizi.