Mutui casa personalizzati? Fineco ha la risposta! Apri il conto ora

Devi acquistare una casa e ti serve sottoscrivere un mutuo? Rivolgiti a Fineco Bank, che offre soluzioni a misura di cliente. Grazie alla combinazione di convenienza, flessibilità e innovazione, l’istituto di credito soddisferà ogni tua esigenza finanziaria.

Fineco Bank: perché è la soluzione migliore per sottoscrivere un mutuo

Fineco Bank offre mutui personalizzati a condizioni davvero vantaggiose. Aprendo il conto con la banca, potrai scegliere tra diverse soluzioni di tassi fissi e variabili. La gestione poi avviene direttamente online.

Le soluzioni di mutuo proposte dalla banca sono:

Mutuo Acquisto fino a 1.500.000 euro;

fino a 1.500.000 euro; Mutuo Acquisto Green per gli immobili ad alta efficienze energetica.

Se attualmente hai già un muto in corso, poi trasferirlo con l’istituto bancario con la surroga, senza pagare nulla. Invece, se ti serve maggiore liquidità, puoi richiedere il rifinanziamento.

Come dicevamo, puoi scegliere tra diverse soluzioni di tasso fisso e variabile, tra cui l’opzione Mutuo Remix, che ti consente di combinare entrambi i tassi in base alle tue esigenze. Inclusa gratuitamente la polizza Incendio e Scoppio.

Il primo passo è quello di aprire un conto direttamente online. Fatto questo, potrai poi simulare la tua rata di mutuo e, infine, inoltrare la richiesta. Niente burocrazia: tutto avviene in nome dell’efficienza e della rapidità.

Grazie a tutti questi vantaggi, la scelta di un mutuo con la banca diventa semplicissima. Inoltre, avrai a disposizione delle soluzioni davvero personalizzabili e, soprattutto, innovative.

Se il tuo prossimo passo è quello di acquistare casa, ti invitiamo ad aprire il conto cliccando sul link sottostante:

In questo modo, avrai compiuto il primo passo verso la trasformazione di un sogno in realtà. All’interno del sito della banca, potrai leggere maggiori dettagli in merito alle condizioni di mutuo proposte.

Non aspettare oltre: apri il conto SUBITO e potrai anche approfittare del canone zero per un anno. Inizia a pensare alla grande al tuo futuro!

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com