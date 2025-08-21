MyClub Pass: l’abbonamento DAZN per non perdere nemmeno un minuto di Serie A e B

Segui l’inizio della Serie A e della Serie B con DAZN MyClub Pass. Con l’abbonamento annuale hai tutte le partite e risparmi fino a 120€.
Roberta Bonori
Pubblicato il 21 ago 2025
Il conto alla rovescia è finito: i campionati di Serie A e Serie B stanno per partire e la stagione si preannuncia ricca di sfide, sorprese e colpi di scena. Se sei un vero tifoso e non vuoi perderti nemmeno un minuto delle partite, DAZN ha creato un’offerta pensata apposta per te: il piano annuale MyClub Pass.

Con un solo abbonamento valido 12 mesi, potrai seguire tutte le gare, risparmiare fino a 120€ rispetto al pagamento mensile e avere la certezza di vivere ogni emozione del calcio senza interruzioni.

Cosa include il piano MyClub Pass

  • Serie A Enilive completa: tutte le 10 partite di ogni giornata, con 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

  • Serie BKT e tanto altro calcio internazionale: segui i grandi protagonisti e le nuove promesse.

  • Eventi sportivi extra: non solo calcio, ma anche altri appuntamenti internazionali da vivere in diretta.

  • Prezzo bloccato per 12 mesi: nessun aumento, nessuna sorpresa, solo risparmio.

Con il piano MyClub Pass, ti garantisci il meglio del calcio fino alla fine della stagione, con la comodità di un unico pagamento e la tranquillità di un prezzo fisso. È l’opzione più conveniente per chi vuole vivere l’intero campionato senza stress e con la certezza di risparmiare. E per chi desidera ancora di più, c’è il piano FULL, che ti dà accesso illimitato a tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT, gli eventi sportivi internazionali e i canali tematici di DAZN, per un’esperienza totale, 24 ore su 24. La stagione è pronta a partire e i tuoi campioni stanno per tornare in campo. Non restare a guardare da lontano: con DAZN puoi vivere ogni giornata di Serie A e Serie B, goderti i grandi match e sostenere la tua squadra ovunque tu sia. Approfitta subito del piano annuale: più calcio, più risparmio, più emozioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

