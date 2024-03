Napoli-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La sfida delle 12.30 che apre la 30esima giornata di Serie A è molto delicata per stabilire le ambizioni europee di Napoli e Atalanta. Le due squadre si trovano infatti rispettivamente in settima e sesta posizione a due lunghezze di distanza, seppur con una partita in meno da giocare per gli orobici, e una vittoria oggi potrebbe condizionare il finale di stagione.

Una partita quindi molto interessante che potrai vedere in diretta streaming su DAZN.

Napoli-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

Il Napoli scenderà in campo con un 4-3-3 composto da Meret in porta e linea difensiva affidata a Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

A centrocampo, si prevede la coppia Anguissa-Lobotka affiancata da Traorè. In attacco, spazio a Politano, Osimhen e Raspadori, con l’assenza di Kvaratshkelia a causa di una contrattura all’inguine.

Modulo 3-4-1-2 invece per l’Atalanta di Gasperini con Carnesecchi tra i pali e la difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Spazio a centrocampo per Holm, De Roon, Ederson e Ruggeri.

In attacco, Koopmeiners (in dubbio) giocherà da trequartista dietro alla coppia Scamacca-Lookman.

Calcio d’inizio fissato quindi alle ore 12.30 e diretta streaming che potrai seguire su DAZN.