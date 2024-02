Napoli-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla gratis in streaming

Il “nuovo” Napoli di Francesco Calzona è di quelli da brivido: al Maradona arriva il Barcellona di Xavi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Certo, i blaugrana non sono più la squadra stellare e imbattibile di una volta ma resta comunque un avversario di prestigio e una delle contendenti per la vittoria finale.

Lontano dalle coppe in campionato e già fuori dalla Coppa Italia, al Napoli Campione d’Italia in carica resta la Champions per togliersi le residue grosse soddisfazioni di una stagione disastrata.

La partita si giocherà mercoledì 21 febbraio alle ore 21 e, con un abbonamento Amazon Prime, puoi guardarla gratis su Prime Video.

Napoli-Barcellona in streaming: le probabili formazioni

Come debutterà il Napoli di Francesco Calzona? Si pensa al ritorno della difesa a quattro, con Di Lorenzo e Mario Rui pronti a ricoprire i ruoli di terzini, affiancati da Rrahmani e Juan Jesus al centro della retroguardia.

A centrocampo si prospetta un ballottaggio tra Cajuste e Traorè per il ruolo di mezzala, mentre in attacco spicca il ritorno tanto atteso di Osimhen, che giocherà insieme a Politano a Kvara.

Il Barcellona si prepara a schierare una formazione composta da Ter Stegen tra i pali, difeso da Koundé, Araújo e Íñigo Martínez, con quest’ultimo favorito su Cubarsi per il ruolo centrale.

A centrocampo, Christensen sarà il perno centrale, affiancato da Gundogan e de Jong, mentre in attacco il trio d’attacco sarà composto da Lewandowski, Lamine Yamal e Pedri.

Il Napoli cerca l'impresa.

