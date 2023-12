Napoli-Braga: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il Napoli scende in campo per la sesta e ultima giornata del girone C di Champions League contro i portoghesi dello Sporting Braga. I partenopei, reduci da tre sconfitte di fila tra campionato e coppa, sono qualificati con tre risultati su quattro: basterà vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto per assicurarsi il passaggio alla prossima fase.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming con il pass Sport di NOW, ora in offerta a soli 5,99 euro.

Napoli-Braga in streaming: le probabili formazioni

Mazzarri ha delineato la sua formazione chiarendo che Meret sarà il portiere designato per questa partita cruciale. La difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, e uno tra Ostigard e Juan Jesus. Natan sarà confermato terzino sinistro, ma l’opzione Zanoli potrebbe riservare sorprese.

A centrocampo, le certezze non mancano con Anguissa, Lobotka e Zielinski che occupano i ruoli chiave. In attacco, la formazione vedrà la presenza di Politano, Osimhen – reduce dalla cerimonia per il Pallone d’Oro africano – e Kvaratskhelia, il quale si è ripreso dopo un breve periodo influenzale. Nel caso in cui Osimhen e Kvaratskhelia non fossero al massimo della forma, Raspadori è pronto a scendere in campo.

Passando al Braga, il tecnico Jorge ha annunciato che Matheus sarà il portiere titolare. La linea difensiva sarà composta da Marín, José Fonte, Saatci e Gómez. A centrocampo, Al Musrati e Vitor Carvalho saranno i motori della squadra. Mentre Bruma, Djaló e Ricardo Horta agiranno in supporto di Ruiz nell’attacco.

Entrambi gli allenatori sembrano aver definito le loro scelte tattiche per questa partita emozionante che appassionerà i tifosi di entrambe le squadre. Calcio d’inizio alle ore 21 in diretta streaming con il pass Sport di NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.