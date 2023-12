Napoli-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Con la qualificazione in Champions League archiviata, per il Napoli arriva il momento di ripartire in campionato dopo le due sconfitte di fila con Inter e Juventus che l’hanno fatto sprofondare al sesto posto. Al Maradona arriva il Cagliari di Ranieri, rivitalizzato dal roboante successo per 2-1 ottenuto nei minuti di recupero contro il Sassuolo.

Napoli-Cagliari in streaming: le probabili formazioni

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, si trova di fronte a nuove sfide: l’infortunio di Elmas rappresenta una perdita significativa per la squadra, ma l’allenatore sembra deciso a mantenere la rotazione delle sue forze.

Con Osimhen in attacco, Mazzarri può contare ancora su Kvaratskhelia e Politano come opzioni valide. Nel centrocampo, il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski sembra essere la scelta consolidata per affrontare la sfida imminente. Tuttavia, la vera incognita rimane la situazione difensiva sulla corsia sinistra, con Olivera e Mario Rui che ancora una volta non si sono allenati con il gruppo.

Natan sembra essere la scelta probabile per la posizione a sinistra, affiancato da Juan Jesus e Rrahmani al centro e Di Lorenzo a destra. In porta, Meret sarà confermato come titolare.

Dall’altra parte, Claudio Ranieri ha motivo di sorridere grazie al recupero di Makoumbou a centrocampo e al ritorno al gol di Lapadula. Al Maradona, il tandem peruviano composto da Lapadula e Luvumbo potrebbe essere una scelta vincente, con Pavoletti pronto a subentrare. In difesa, Nandez potrebbe essere spostato sulla corsia sinistra per contrastare l’attacco avversario guidato da Kvaratskhelia. Il ballottaggio per la posizione di trequartista è tra Viola e Mancosu, mentre sulla mezz’ala sinistra Jankto e Deiola sono in competizione per un posto da titolare.

