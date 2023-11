Napoli-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Napoli ed Empoli scendono in campo per l’anticipo dell’ora di pranzo della dodicesima giornata di Serie A. I partenopei, fermati in settimana dal pareggio interno in Champions contro l’Union Berlino, cercano una vittoria per non perdere terreno nei confronti di Juventus ed Inter.

Per i toscani invece c’è la necessità di fare punti per correggere una classifica al momento deficitaria. Compito non facile al Maradona.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming alle 12.30 su DAZN.

Napoli-Empoli in streaming: le probabili formazioni

Nel Napoli, Natan fa il suo ritorno al centro della difesa, affiancato da Rrahmani, che dovrebbe saltare la prossima partita con la Nazionale kosovara. Sulle fasce, Di Lorenzo e Olivera, anche se Mario Rui è in lizza per la sinistra. In porta, spazio a Meret.

A centrocampo, Lobotka, supportato da Anguissa e Zielinski. Nel tridente, Kvaratskhelia e Politano affiancheranno Raspadori.

Per l’Empoli, Maleh è nuovamente disponibile e potrebbe giocare a centrocampo con Marin e Grassi. L’infortunio alla caviglia tiene fuori Baldanzi, mentre Gyasi e Cancellieri saranno titolari per sostenere Caputo in attacco. In difesa, conferme per Bereszynski a destra e Bastoni a sinistra, con Ismajli e Luperto al centro. Tra i pali, Berisha.

