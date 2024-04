Napoli-Frosinone: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sentimenti opposti per Napoli e Frosinone per questa sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. I campioni d’Italia uscenti vogliono dare seguito al successo di Monza per coltivare le residue speranze di Europa.

Disperata la situazione dei ciociari che, dopo un ottimo inizio di campionato, sono adesso in piena zona retrocessione e hanno bisogno di un successo per giocarsi le proprie chance di salvezza. Un precedente molto recente sorride ai laziali: in Coppa Italia si sono imposti proprio al Maradona con un clamoroso 4-0. Ma era un altro Frosinone.

La partita si giocherà domenica 14 aprile alle ore 12.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Napoli-Frosinone in streaming: le probabili formazioni

Il Napoli, non potendo contare su Ngonge, squalificato, e sull’infortunato Olivera, dovrebbe recuperare Politano per formare un tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia.

A centrocampo, Zielinski si è meritato la conferma insieme a Anguissa e Lobotka. In difesa, previsto il ritorno di Mario Rui a sinistra, affiancato da Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo, con Meret tra i pali.

Dall’altra parte, il Frosinone, sotto la guida di Mister Di Francesco, sembra intenzionato a confermare il modulo 3-4-2-1 con alcune assenze in difesa: Monterisi, Marchizza, Kalaj e Oyono fuori causa infortunio, cercherà di recuperare Bonifazi.

Romagnoli potrebbe essere confermato al centro della difesa insieme a Lirola e Okoli, mentre sugli esterni ecco Zortea e Valeri. Mazzitelli e Barrenechea a centrocampo. In attacco, Soulé e uno tra Brescianini e Reinier potrebbero supportare Cheddira, con Gelli in ballottaggio.

Calcio d’inizio domenica 14 aprile alle ore 12.30. Diretta streaming su DAZN.