Napoli-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il sabato di Serie A si apre con la sfida tra Napoli e Genoa. Gli azzurri cercano una vittoria obbligatoria per rilanciare le proprie ambizioni europee: gli uomini di Mazzarri sono infatti attualmente in nona posizione, lontani dalla zona Champions.

Più tranquilla, in relazione agli obiettivi stagionali, la posizione del grifone: dodicesimo con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La partita avrà inizio alle ore 15 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Napoli-Genoa in streaming: le probabili formazioni

Dubbio Osimhen per il Napoli che potrebbe comunque essere convocato, ma lanciato inizialmente in panchina. Altri cambiamenti riguardano la difesa, con l’assenza dello squalificato Juan Jesus che lascia spazio a Natan, mentre Meret farà il suo ritorno tra i pali affiancato da Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui.

A centrocampo, la possibile sorpresa potrebbe essere Traorè, forse al posto di Zielinski nel terzetto con Lobotka e Anguissa. In attacco, sembra che si vada verso la conferma di Simeone, con Kvara e Politano sulle fasce.

Per il Genoa, Gilardino ritrova dalla squalifica De Winter, mentre in difesa ci saranno Bani e Vasquez davanti a Martinez. A centrocampo, Strootman sembra essere in vantaggio su Frendrup per una maglia da titolare accanto a Badelj e Malinovskyi. Sulle fasce agiranno Sabelli e probabilmente Spence, con Gudmundsson e Retegui pronti a comporre il duo offensivo.

