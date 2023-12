Napoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida delicata al Maradona tra Napoli e Inter in chiave scudetto. I nerazzurri vogliono vincere per riportarsi al primo posto in classifica, dopo il sorpasso della Juventus grazie al successo sul campo del Monza. Vittoria imperativa anche per gli uomini di Mazzarri che solo così potrebbero rilanciare le proprie ambizioni in chiave scudetto: una sconfitta li farebbe scivolare a -11 dalla vetta.

Napoli-Inter in streaming: le probabili formazioni

Per gli azzurri, Mazzarri è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Zielinski, che potrebbe stringere i denti nonostante il fastidio alla coscia destra. A centrocampo, Elmas è in preallarme, ma la sensazione è che il polacco scenderà in campo insieme a Lobotka e Anguissa. In attacco, l’attenzione sarà su Osimhen, pronto a rientrare dall’inizio affiancato da Politano e Kvaratskhelia, mentre Lindstrom sarà a disposizione in panchina.

In difesa, Juan Jesus si adatterà a sinistra a causa delle assenze di Olivera e Mario Rui, mentre è vivo un duello tra Meret e Gollini per la porta.

Per i nerazzurri, il tandem d’attacco sarà composto da Lautaro Martinez e Thuram, con Arnautovic e Sanchez pronti a entrare dalla panchina. A centrocampo, Calhanoglu sarà affiancato da Mkhitaryan e Barella, mentre sulle fasce Dumfries e Dimarco presidieranno i reparti esterni.

Nel terzetto difensivo, Darmian si unirà a De Vrij e Acerbi, dato che l’acciaccato Bastoni potrebbe non farcela in extremis. In porta, Sommer sarà l’indiscusso guardiano dei pali.

