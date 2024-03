Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida come al solito bollente quella del Maradona tra Napoli e Juventus. Le due squadre si ritrovano in condizioni di classifica ben diverse: i partenopei campioni d’Italia in carica sono attualmente in nona posizione alla ricerca di punti per tentare la rimonta Champions.

I bianconeri invece hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno contro il Frosinone e cercano il successo per consolidare la seconda posizione in classifica.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in streaming su DAZN.

Napoli-Juventus in streaming: le probabili formazioni

Calzona si prepara a schierare un Napoli con Osimhen in attacco, con il supporto di Kvaratskhelia e Politano sulle fasce. A centrocampo, Lobotka è affiancato da Anguissa e Traorè, che sembra avere la preferenza su Zielinski.

In difesa, il tecnico può contare su Juan Jesus al centro insieme a Rrahmani, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Olivera, quest’ultimo in vantaggio su Mario Rui. In porta, confermato Meret.

Dall’altra parte, il centrocampo della squadra bianconera è in emergenza per le assenze degli infortunati Rabiot e McKennie. Mister Allegri sembra intenzionato a schierare Alcaraz e Miretti ai lati del regista Locatelli, con la possibilità di inserire Cambiaso come mezz’ala, lasciando Weah sulla fascia.

Il tecnico recupera per tempo Danilo da un problema alla caviglia e completerà la difesa con Gatti e Bremer, davanti alla porta di Szczesny.

In attacco, confermato Vlahovic, mentre l’altro posto potrebbe essere occupato da Chiesa, reduce da un infortunio alla caviglia subito in allenamento, o da Yildiz.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta streaming qui su DAZN.