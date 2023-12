Napoli-Monza: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Napoli e Monza chiudono un 2023 per entrambe indimenticabile. I partenopei ricorderanno per sempre la conquista del terzo tricolore con un dominio incontrastato, i brianzoli invece hanno suggellato una prima stagione in Serie A con un bilancio più che positivo.

Ora, entrambe le squadre si affrontano con sentimenti un po’ diversi: il Napoli è settimo in classifica alla ricerca di una vittoria per non perdere terreno con la zona Champions. Il Monza, reduce da due stop di fila, cerca il colpaccio per chiudere bene l’anno.

La partita avrà inizio alle 18.30 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Napoli-Monza in streaming: le probabili formazioni

Walter Mazzarri dovrà fare i conti con le assenze di Osimhen e Politano, entrambi squalificati, oltre a Elmas, già ceduto, e agli infortunati Natan, Demme e Olivera. La buona notizia è il recupero di Lobotka, che è tornato a lavorare con il gruppo oggi.

Lindstrom potrebbe ottenere una chance da titolare nel tridente, anche se potrebbe alternarsi con Zerbin, affiancando uno tra Raspadori o Simeone e, naturalmente, Kvaratskhelia. Questo consente a Mazzarri di avere una punta in panchina per il secondo tempo, se necessario. A centrocampo, Lobotja sarà affiancato da Anguissa e Zielinski, mentre in difesa si prospetta la conferma di Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Per gli ospiti, Palladino sarà privo di Pablo Marì, squalificato, e di Carboni, acciaccato. In difesa, le scelte obbligate, salvo sorprese, dovrebbero vedere il terzetto composto da Izzo, Caldirola e D’Ambrosio. A centrocampo, Akpa Akpro e Gagliardini saranno il cuore, con Ciurria a destra e Kyriakopoulos a sinistra. In attacco, Pessina e Colpani potrebbero agire come trequartisti dietro a Mota Carvalho, anche se Colombo è pronto a contendersi il posto.

Calcio d’inizio alle ore 18.30 dal Maradona. Diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.