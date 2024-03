Napoli-Torino: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Napoli e Torino aprono la 27esima giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì per via dell’impegno in Champions dei partenopei che faranno visita al Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Sotto la guida di Calzona i partenopei sembrano aver ritrovato entusiasmo e cercano il terzo successo di fila per provare la rimonta europea. Una corsa alla quale vorrebbe inserirsi anche il Toro, ma ha bisogno del grande risultato a Napoli per coltivare la speranza.

La partita avrà inizio venerdì 8 marzo alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Napoli-Torino in streaming: le probabili formazioni della partita

In casa Napoli, si conferma il forfait di Cajuste e Ngonge, entrambi indisponibili per infortunio. Da valutare le condizioni di Amir Rrahmani, che potrebbe essere sostituito da Ostigard. Zielinski praticamente sicuro di una maglia da titolare vista l’esclusione dalla lista Champions. Riposo in vista invece per Traorè.

In attacco confermati Kvaratskhelia e Osimhen, con Politano che sembra avere la meglio nel ballottaggio su Raspadori.

Gli ospiti, invece, da segnalare una forte emergenza a centrocampo con le assenze per infortunio di Ilic e Tameze. Spazio alla coppia formata da Gineitis e Linetty, accompagnati in mezzo al campo da Masina e Bellanova.

In difesa ecco Djidji, Buongiorno e Rodriguez, mentre dietro le due punte Sanabria e Zapata ci sarà Vlasic.

