Napoli-Union Berlino: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il destino del Napoli e di Union Berlino in Champions League potrebbe decidersi questa sera. Gli azzurri puntano al successo già ottenuto all’andata per blindare il passaggio del turno agli ottavi di finale. Per i tedeschi, con Bonucci in campo, è l’ultima occasione per tenere vive le flebili speranze di qualificazione.

La partita sarà trasmessa in diretta alle 18.45.

Napoli-Union Berlino in streaming: le probabili formazioni

Confermata la presenza di Raspadori, il match winner nell’ultima partita contro la Salernitana e nella gara d’andata. Egli agirà come punta centrale in un formidabile 4-3-3.

L’unico piccolo dubbio che il tecnico Rudi Garcia deve sciogliere riguarda il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera per il ruolo di terzino sinistro. Al momento, sembra che il portoghese abbia una leggera preferenza per partire titolare.

Un’altra novità positiva è il ritorno di Natan, che era stato squalificato in una partita di campionato. Questo giovane brasiliano di 22 anni, arrivato in estate dal Bragantino, si unirà a Rrahmani per formare la coppia centrale di difesa.

Dall’altro lato del campo, l’Union Berlino dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Il centrocampista Schafer e il difensore Doekhi saranno indisponibili, mentre l’esterno destro Juranovic è in dubbio.

Il tecnico Fischer, nonostante i difficili mesi passati, chiede alla squadra di mostrare coraggio per rompere la lunga serie negativa che dura ormai da dodici partite. Inoltre, il ritorno in Italia di Bonucci, ex capitano della Juventus, è un momento di grande attesa. Il difensore sarà il leader del reparto arretrato.

Anche Robin Gosens sembra in pole position per ottenere una maglia da titolare. Per quanto riguarda l’attacco, il tandem tradizionale sarà composto da Becker e Behrens.

La partita inizia alle 18.45.

