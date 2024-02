Napoli-Verona: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Partita importantissima quella tra Napoli e Verona per la ventitreesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano i tre punti per motivi diversi: i campioni d’Italia in carica per rilanciarsi in chiave europea, attualmente bloccati al nono posto in classifica.

Gli scaligeri invece, falcidiati da un mercato praticamente di svendita, vogliono il colpaccio per sperare in una salvezza che sembra oltremodo complicata.

Napoli-Verona in streaming: le probabili formazioni

Mazzarri può contare sul sul ritorno di Anguissa, reduce dagli impegni in Coppa d’Africa. Il centrocampo vedrà la presenza di Lobotka e Cajuste, con Zielinski fuori causa per un affaticamento muscolare.

La difesa potrebbe tornare a schierarsi con quattro uomini, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, affiancati da Juan Jesus e Rrahmani al centro. In porta confermato Gollini. In attacco, il tridente sarà composto da Kvaratskhelia, Politano e Simeone.

Per gli scaligeri guidati da mister Baroni, l’attacco potrebbe vedere la conferma di Noslin, supportato da Suslov, Folorunsho e Lazovic. Il centrocampo sarà affidato a Serdar e Duda, mentre sulla sinistra della difesa il nuovo acquisto Vinagre è pronto a fare il suo debutto.

Magnani e Dawidowicz formeranno la coppia centrale difensiva, con Montipò tra i pali.

