Naviga in sicurezza in Italia e nel mondo con ExpressVPN

Molti servizi di streaming come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video applicano restrizioni geografiche sui contenuti disponibili. Questo significa che se ti trovi in Italia, potresti non avere accesso allo stesso catalogo di un utente negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Con ExpressVPN[/affiliate_link], puoi connetterti a un server in un altro paese e accedere ai contenuti esclusivi di quella regione senza problemi, godendoti film e serie TV ovunque ti trovi.

Risparmia fino al 61% con un piano biennale

Approfitta della promo esclusiva di ExpressVPN e scegli il piano più conveniente per le tue esigenze.

Con l’abbonamento di 2 anni + 4 mesi gratis , puoi ottenere la massima protezione online per soli €4,87 al mese (anziché €12,63), con un risparmio del 61% .

, puoi ottenere la massima protezione online per (anziché €12,63), con un risparmio del . Se preferisci un’opzione più breve, puoi scegliere il piano di 12 mesi + 3 mesi gratis a €6,51 al mese, con un risparmio del 48%.

Inoltre, tutti gli abbonamenti includono una eSIM gratuita fino a 5GB da holiday.com per restare connesso ovunque, oltre alla garanzia di rimborso entro 30 giorni che ti permette di provare il servizio senza rischi.

Perché scegliere ExpressVPN

ExpressVPN si distingue per velocità, affidabilità e sicurezza. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Protezione totale della privacy : evita che il tuo ISP monitori la tua attività online e conservi i tuoi metadati.

: evita che il tuo ISP monitori la tua attività online e conservi i tuoi metadati. Connessione sicura su Wi-Fi pubblici : perfetta per proteggerti quando utilizzi reti aperte in aeroporti, bar e hotel.

: perfetta per proteggerti quando utilizzi reti aperte in aeroporti, bar e hotel. Accesso a contenuti bloccati : guarda Netflix Italia, RaiPlay o Mediaset Infinity anche dall’estero.

: guarda Netflix Italia, RaiPlay o Mediaset Infinity anche dall’estero. Gaming senza lag : accedi a server di gioco con una connessione più stabile e bassa latenza.

: accedi a server di gioco con una connessione più stabile e bassa latenza. Shopping online senza tracciamento: evita la personalizzazione dei prezzi basata sulla tua posizione geografica e accedi a tariffe più vantaggiose.

Facile da usare su tutti i dispositivi

Con un solo abbonamento, puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi, tra cui PC e Mac, Smartphone Android e iPhone, Router per una protezione estesa, Smart TV e console di gioco, estensioni per browser come Chrome, Firefox ed Edge. Per conoscere l’offerta di ExpressVPN [affiliate_link link_id="136"]clicca qui.