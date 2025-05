Naviga sicuro anche all'estero con NordVPN: oltre il 70% di sconto

Quando si viaggia all’estero ci sono alcune cose che troppo spesso diamo per scontate. Una su tutte l’avere una connessione sicura e veloce sempre disponibile. Che sia per lavoro per piacere, da smartphone o da computer, i costi del roaming e la scarsa sicurezza delle reti Wi-Fi pubbliche possono trasformare questo aspetto della nostra vacanza in un vero e proprio incubo. Ma c’è una soluzione: NordVPN.

La sua ultima offerta 2-in-1 è infatti il modo giusto per svoltare il proprio viaggio, sia per l’aspetto economico che lato sicurezza. Ora hai oltre il 70% di sconto su NordVPN, più fino a 100GB di dati gratuiti sull’eSIM Saily. In sintesi, paghi solo 3,39€ al mese per il piano Base. Ma con appena 1€ in più al mese sono tantissime le funzionalità avanzate incluse. Vediamo subito quali.

Navigare online protetto ovunque tu sia? Con NordVPN si può

NordVPN è la VPN giusta per chi cerca il miglior rapporto qualità prezzo unito a una sicurezza impeccabile. E con l’avvicinarsi delle vacanze estive questo è il servizio più indicato per navigare senza intoppi anche fuori dall’Italia.

Le reti Wi-Fi pubbliche sono infatti un problema da non sottovalutare: senza un’adeguata protezione il rischio è che malintenzionati e hacker rubino dati e informazioni personali o di lavoro. NordVPN si assicura che ciò non succeda grazie a una crittografia di altissimo livello, oltre a tutta una serie di caratteristiche premium irrinunciabili.

Tra queste, ci sono Threat Protection Pro, antimalware che ti protegge da virus, malware e bloccare annunci pubblicitari pericolosi, e un password manager con Data Breach Scanner, per verificare che password, indirizzi email o altri dati non siano stati violati e ti consiglia come procedere in caso di esito positivo.

Con l’offerta 2-in-1 hai anche fino a 100 GB di traffico dati con l’eSIM di Saily, pronta a seguirti nei tuoi viaggi all’estero. Tutto con sconti oltre il 70%, e puoi sempre fare conto sulla garanzia di rimborso di 30 giorni inclusa nel servizio per qualsiasi problema.