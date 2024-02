Naviga veloce con Aruba: la vera fibra a soli 17€ al mese

Il tuo attuale servizio Internet ha perso smalto ultimamente? Niente paura: c’è un’offerta speciale che fa per te. Ad offrirla è Aruba Fibra.

La connessione è ad alta velocità e illimitata, quindi senza interruzioni o rallentamenti. Puoi scegliere tra due profili tariffari: Fibra Aruba o Fibra Aruba All-in. Continua a leggere se vuoi maggiori dettagli sulla promozione.

Promo Aruba Fibra senza costi nascosti e massima velocità

Niente brutte sorprese con Aruba Fibra. Non ci sono costi di attivazione, anche nelle aree bianche, e puoi annullare l’abbonamento entro 30 giorni dall’attivazione.

L’assistenza clienti ti mette in contatto con team di operatori 24 ore su 24, che ti aiuteranno a risolvere qualsiasi tipo di problema.

Una dei servizi più utili è Stop & Go, con cui puoi mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni consecutivi ogni anno se dovessi stare fuori casa per tutti quei giorni. Pagando poi soltanto 20 euro, puoi disdire l’abbonamento quando desideri. Andiamo ai dettagli delle due offerte:

Fibra Aruba Promo a 17,69€ al mese per 6 mesi;

per 6 mesi; Fibra Aruba All-in Promo a 19,89€ al mese per 6 mesi.

La differenza tra i due piani è che con il secondo sono compresi il modem Wi-Fi in comodato d’uso e le chiamate illimitate.

Se vuoi maggiore velocità fino a 10 Gbps, puoi richiedere l’upgrade del profilo tariffario pagando 12 euro al mese, invece di 24 euro al mese.

Se non vuoi lasciarti sfuggire questa grande opportunità, clicca sul bottone qui sotto e abbonati OGGI STESSO. Non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.