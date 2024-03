Naviga veloce con WINDTRE: Super Fibra senza spese iniziali

WINDTRE sta sbaragliando il settore delle connessioni domestiche con il suo piano Super Fibra, che offre navigazione ad alta velocità fino a 2,5 Gigabit. Eliminando tutte le spese iniziale, la promozione attuale sta attirando un numero sempre maggiore di utenti.

Esperienza internet superiore con la Super Fibra di WINDTRE

La nuova promo di WINDTRE è disponibile adesso senza costi di attivazione, che significa risparmio immediato di 39,99€. Per le Aree Bianche in FTTH, il costo di attivazione è di soli 19,99€. Questa offerta limitata include anche chiamate illimitate e un modem incluso nel prezzo (5,99€ al mese per i primi 48 mesi).

Per i clienti mobili WINDTRE, l’offerta è ancora più esclusiva: soli 22,99€ al mese. Questo pacchetto speciale comprende GIGA illimitati su tre utenze mobili e l’abbonamento ad Amazon Prime per un anno, oltre al modem Wi-Fi 6.

WINDTRE offre anche soluzioni alternative come la Super Internet Casa, ideale per chi non ha ancora accesso alla fibra ottica ma necessita di una connessione affidabile tramite tecnologia FWA 5G. Questa opzione permette di navigare senza limiti, assicurando una connettività costante anche dove la fibra non è disponibile.

È importante ricordare che le offerte WINDTRE possono variare in base a limitazioni tecniche e geografiche. Si consiglia di verificare la disponibilità del servizio nella propria area e di esaminare attentamente i dettagli dell’offerta.

Se stai valutando una nuova connessione fibra o stai pensando di passare a WINDTRE, approfitta delle numerose promozioni disponibili. La Super Fibra ti aspetta per portarti in una nuova era di navigazione internet ad alta velocità, senza spese iniziali e con la qualità che solo WINDTRE può offrire.