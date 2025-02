Navigare in totale sicurezza anche all'estero con PrivadoVPN

PrivadoVPN ti offre un’esperienza di navigazione anonima e protetta grazie alla crittografia avanzata e ai server sicuri in tutto il mondo. Con la nuova offerta speciale per le vacanze, puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e risparmiare fino al 90% con un piano biennale.

Immagina di essere in viaggio all’estero e voler accedere ai tuoi contenuti preferiti o connetterti in sicurezza alle reti Wi-Fi pubbliche di hotel e aeroporti. Con PrivadoVPN, puoi navigare in totale sicurezza, proteggendo i tuoi dati personali e bypassando le restrizioni geografiche. Non importa dove ti trovi, la tua connessione sarà sempre protetta e privata.

Con PrivadoVPN scegli il piano che fa per te e naviga in sicurezza senza compromessi.

Le offerte imperdibili di privadoVPN

Piano Mensile

Prezzo: €10.99/mese

Fatturazione mensile

Nessun vincolo a lungo termine

Piano Annuale – Risparmia l’ 88%

Prezzo: €1.33/mese (fatturato €20.00)

(fatturato €20.00) VPN illimitata per 12 mesi + 3 mesi GRATIS

Opzione aggiuntiva: Antivirus per €1.99/mese

30-giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

Piano Biennale – Risparmia il 90%

Prezzo: €1.11/mese (fatturato €30.00)

(fatturato €30.00) VPN illimitata per 24 mesi + 3 mesi GRATIS

Opzione aggiuntiva: Antivirus per €1.99/mese

30-giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

I vantaggi offerti da PrivadoVPN

PrivadoVPN offre una protezione totale grazie alla crittografia avanzata, garantendo la massima sicurezza online per tutte le tue attività. Con la navigazione senza limiti, puoi accedere a contenuti globali senza restrizioni, indipendentemente dalla tua posizione. Le connessioni ad alta velocità assicurano un’esperienza di streaming e download fluida, senza interruzioni o rallentamenti. Inoltre, la politica Zero Log protegge la tua privacy, evitando la registrazione delle tue attività online e garantendo un anonimato assoluto. PrivadoVPN è compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iOS e Android, offrendoti una protezione versatile e affidabile ovunque ti trovi.

Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.