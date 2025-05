Nel 2027 arriverà un iPhone straordinario e costosissimo

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman il 2027 sarà l’anno di un iPhone indimenticabile, perché sarà l’anno del 20° anniversario dell’iPhone stesso, presentato da Steve Jobs nell’ormai lontano 2007. Quello dell’anniversario sarù un iPhone 2027 completamente in vetro, privo di bordi e con una fotocamera invisibile.

iPhone 2027: oggi non si può costruire

Realizzare un iPhone 2027 così innovativo non è privo di difficoltà. Secondo quanto riportato da Gurman, infatti, i pannelli OLED attualmente disponibili non sono in grado di trasmettere i segnali infrarossi necessari per il funzionamento del Face ID. Per superare questo ostacolo, Apple sta investendo massicciamente nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dei display, che potrebbero aprire la strada a un design senza compromessi.

La produzione di questo dispositivo richiederà inoltre una revisione completa della catena dei fornitori. La Cina, che già gioca un ruolo centrale nella produzione di componenti tecnologici, sarà probabilmente al centro della produzione dei materiali specializzati necessari per il progetto. Tuttavia, il vero nodo da sciogliere sarà trovare un equilibrio tra un design minimalista e la qualità della fotocamera invisibile, che dovrà mantenere standard elevati senza compromettere l’estetica del dispositivo.

Nel 2027 arriva anche l’iPhone pieghevole

Il 2027 non segnerà solo il debutto dell’iPhone 2027, ma sarà anche un anno ricco di novità per l’intero ecosistema Apple. Oltre al modello in vetro, l’azienda di Cupertino prevede di lanciare la seconda generazione del suo smartphone pieghevole, che seguirà il primo modello atteso per il 2026. Questo dimostra come Apple stia diversificando la sua offerta per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori.

Anche gli accessori subiranno importanti aggiornamenti. Nuove versioni di Apple Watch e AirPods integreranno fotocamere avanzate, supportate da chip dedicati denominati “Nevis” e “Glennie”. Questi chip, sviluppati internamente da Apple, rappresentano un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra hardware e software, offrendo agli utenti funzionalità sempre più avanzate e personalizzate.

Una nuova era per l’innovazione tecnologica

A vent’anni dal lancio del primo iPhone, che ha rivoluzionato il concetto stesso di smartphone, Apple sembra determinata a stupire ancora una volta il mondo. L’iPhone 2027 potrebbe segnare un punto di svolta paragonabile a quello del 2007, consolidando ulteriormente la reputazione dell’azienda come leader nell’innovazione tecnologica.

Nonostante l’entusiasmo, rimangono alcune domande aperte. La durabilità di un dispositivo completamente in vetro e il suo costo probabilmente esorbitante rappresentano sfide significative.