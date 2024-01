Nel tuo futuro c'è una nuova lingua: con Babbel risparmi fino al 60%

Hai mai sognato di imparare una nuova lingua o perfezionare le tue competenze linguistiche? Babbel, tra le piattaforme leader nell’apprendimento delle lingue, ha lanciato una promozione imperdibile con sconti fino al 60%.

Babbel: piani diversi, esigenze diverse

Lezioni, giochi e podcast in ben 14 lingue diverse: con Babbel hai tutto ciò di cui hai bisogno per imparare. Tra i piani in offerta c’è quello Lifetime, che attraverso un pagamento unico (239,99 euro, grazie allo sconto del 60% applicato) ti permette di ottenere l’accesso illimitato a tutte le risorse linguistiche più avanzate messe a disposizione da Babbel.

Se preferisci una soluzione più flessibile, Babbel offre il 50% di sconto sull’abbonamento per 12 mesi a soli 5,99 euro al mese. Le lezioni, i giochi e i podcast sono disponibili in una lingua di tua scelta. Un’opzione perfetta per chi vuole impegnarsi con uno studio intensivo nel corso di un anno.

La Babbel App è progettata per offrirti la massima flessibilità nello studio individuale. Con le lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici, potrai creare una routine di studio adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini. Trova il tuo ritmo e impara con corsi adatti al tuo livello di conoscenza linguistica.

Per chi cerca un’esperienza più interattiva, Babbel Live offre videolezioni di lingua online con insegnanti esperti e qualificati. Investi nel tuo successo con lezioni incentrate sulla vita di tutti i giorni, costruendo rapidamente sicurezza nella tua capacità linguistica. Con centinaia di lezioni Live tra cui scegliere, avrai sempre la flessibilità di imparare autonomamente.

Con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti e il 92% degli utenti che ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi, Babbel è la scelta preferita di chi vuole imparare una nuova lingua in modo efficace ed efficiente. La promozione con sconti fino al 60% è valida soltanto per un periodo limitato: approfittane ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.