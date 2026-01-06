NeN conferma lo sconto di 36 euro sulla bolletta luce e gas anche a inizio 2026

In casa NeN, fornitore luce e gas appartenente al Gruppo A2A, il 2026 è iniziato così come si era concluso il 2025, vale a dire con lo sconto di 36 euro sulla bolletta luce e gas per tutti coloro che scelgono di sottoscrivere una qualunque offerta NeN. La selezione di una nuova fornitura avviene in pochi minuti direttamente su questa pagina del sito ufficiale, al termine della quale si riceverà un preventivo valido per sette giorni.

Per usufruire dello sconto in bolletta è sufficiente richiedere una nuova fornitura NeN e inserire il codice promozionale PROVACINEN. Il codice va scritto tutto in maiuscolo, proprio come è riportato qui sopra. Inoltre, se si è in possesso della partita IVA, si può accedere a un’offerta ulteriormente personalizzata selezionando il tab Partite IVA.

Le offerte con la rata fissa di NeN

In questi primi giorni di 2026, NeN propone le seguenti offerte luce e gas a rata fissa: Luce | Dieci (prezzo della materia prima bloccato per dieci anni), Luce | Due (prezzo della materia prima bloccato per due anni), Gas | Due (prezzo della materia prima bloccato per due anni). Le dodici rate sono uguali, con NeN che le aggiorna di anno in anno in base a quelli che sono stati i consumi degli ultimi 12 mesi.

Luce | Dieci

prezzo della materia prima luce: 0,106 euro/kWh (bloccato per dieci anni consecutivi)

(bloccato per dieci anni consecutivi) quota fissa: 9,50 euro al mese per dieci anni

Luce | Due

prezzo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh (bloccato per due anni consecutivi)

(bloccato per due anni consecutivi) quota fissa: 9,00 euro al mese per due anni

Gas | Due

prezzo della materia prima gas: 0,387 euro/Smc

quota fissa: 10,00 euro al mese per due anni

Al di là del prezzo concorrenziale, la scelta di NeN offre agli utenti in cerca di un’offerta luce e gas a prezzo fisso la possibilità di andare via in qualsiasi momento senza pagare alcuna penale, indipendentemente da quella che è l’offerta sottoscritta in precedenza.