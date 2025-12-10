NeN e la Promo Provaci: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas

Lo sconto è spalmato in dodici mesi sulla bolletta luce e gas, indipendentemente dalla fornitura scelta al momento della sottoscrizione.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 dic 2025
NeN e la Promo Provaci: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas
Freepik

Tra le offerte più interessanti nel mercato libero italiano segnaliamo la promo Provaci di NeN, fornitore luce e gas appartenente al Gruppo A2A. La promozione è riservata ai nuovi clienti e prevede uno sconto di 36 euro spalmato in dodici mesi sulla bolletta luce e gas, indipendentemente dalla fornitura che si sceglie di sottoscrivere.

In quest’ultimo periodo NeN è riuscita a distinguersi dagli altri fornitori per consentire ai suoi clienti di bloccare il costo della materia prima luce per dieci anni, con dodici bollette sempre uguali anno dopo anno. Le offerte con prezzo bloccato sottoscrivibili nel mese di dicembre sono Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due.

Pagina offerta NeN

nen sottoscrizione bolletta

Le tariffe delle offerte NeN con prezzo bloccato

Segue ora un riepilogo delle tariffe luce e gas delle offerte a prezzo fisso di NeN disponibili questo mese.

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi
  • 10 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
  • 9 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

Gas | Due

  • 0,385 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
  • 9 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

NeN sottolinea come entro 15 giorni dalla firma è possibile annullare l’attivazione: di fatto, sarà come se nulla fosse successo. Trascorsi i primi 15 giorni, ciascun utente potrà sempre decidere di cambiare fornitore senza il pagamento di alcuna penale.

Pagina offerta NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Octopus entra in clima natalizio: ecco le tariffe luce e gas valide fino al 18 dicembre
Offerte

Octopus entra in clima natalizio: ecco le tariffe luce e gas valide fino al 18 dicembre
Rivoluzione del lavoro nell'era dell'AI: come non restare fuori dai giochi?
Attualità

Rivoluzione del lavoro nell'era dell'AI: come non restare fuori dai giochi?
Quasi un terzo dei teenager usa ogni giorno chatbot AI
Attualità

Quasi un terzo dei teenager usa ogni giorno chatbot AI
Privacy: Meta e UE hanno trovato l'accordo sui dati
Attualità

Privacy: Meta e UE hanno trovato l'accordo sui dati
Link copiato negli appunti