NeN e la Promo Provaci: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas

Tra le offerte più interessanti nel mercato libero italiano segnaliamo la promo Provaci di NeN, fornitore luce e gas appartenente al Gruppo A2A. La promozione è riservata ai nuovi clienti e prevede uno sconto di 36 euro spalmato in dodici mesi sulla bolletta luce e gas, indipendentemente dalla fornitura che si sceglie di sottoscrivere.

In quest’ultimo periodo NeN è riuscita a distinguersi dagli altri fornitori per consentire ai suoi clienti di bloccare il costo della materia prima luce per dieci anni, con dodici bollette sempre uguali anno dopo anno. Le offerte con prezzo bloccato sottoscrivibili nel mese di dicembre sono Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due.

Le tariffe delle offerte NeN con prezzo bloccato

Segue ora un riepilogo delle tariffe luce e gas delle offerte a prezzo fisso di NeN disponibili questo mese.

Luce | Dieci

0,106 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi

10 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

Luce | Due

0,109 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi

9 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

Gas | Due

0,385 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi

9 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

NeN sottolinea come entro 15 giorni dalla firma è possibile annullare l’attivazione: di fatto, sarà come se nulla fosse successo. Trascorsi i primi 15 giorni, ciascun utente potrà sempre decidere di cambiare fornitore senza il pagamento di alcuna penale.