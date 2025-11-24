NeN non è solo prezzo bloccato: sconto di 36 euro sulla bolletta luce e gas

Nell’ambito della promozione “Provaci”, il fornitore luce e gas NeN (Gruppo A2A) offre 36 euro di sconto in bolletta agli utenti che scelgono di attivare una nuova fornitura entro la fine di quest’anno (il 31 dicembre 2025, ndr) utilizzando il codice promo PROVACINEN. L’ultima iniziativa rende dunque l’offerta di NeN ancora più competitiva, parliamo infatti dello stesso fornitore che blocca il costo della materia prima fino a dieci anni consecutivi.

Per completare una nuova sottoscrizione è sufficiente selezionare il tipo di fornitura desiderato tra Luce, Gas o Luce e Gas, quindi inserire le informazioni richieste e accettare i termini delle condizioni di utilizzo. Al termine della procedura il sistema elaborerà un preventivo valido per sette giorni, lasciando così a ciascuno tutto il tempo per pensarci.

Prezzo bloccato fino a 10 anni e 12 bollette uguali ogni anno

Nel panorama dei fornitori che rientrano nel mercato libero italiano, NeN riesce a distinguersi per alcune caratteristiche notevoli. La prima è il blocco del costo della materia prima luce per dieci anni, quando la concorrenza si ferma al massimo a due anni. La seconda riguarda invece alla modalità di pagamento della bolletta: gli utenti NeN pagano la stessa cifra ogni mese, con 12 bollette uguali basate sui propri consumi.

Ecco nei dettagli le attuali offerte luce e gas di NeN.

Luce | Dieci

0,106 euro/kWh : prezzo della materia prima luce

: prezzo della materia prima luce 10 euro al mese: costo della quota fissa

Tariffe bloccate per dieci anni

Luce | Due

0,109 euro/kWh : prezzo della materia prima luce

: prezzo della materia prima luce 9,50 euro al mese: costo della quota fissa

Tariffe bloccate per due anni

Gas | Due

0,385 euro/Smc : prezzo della materia prima gas

: prezzo della materia prima gas 9,50 euro al mese: costo della quota fissa

Tariffe bloccate per due anni

Il prezzo riferito alla materia prima luce e gas rimane bloccato per uno, due o dieci anni indipendentemente dalle oscillazioni del mercato internazionale.