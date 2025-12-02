NeN, promozione di dicembre: 36 euro di sconto in bolletta, ecco come ottenerli

Lo sconto di 36 euro in bolletta vale su tutte le offerte luce e gas di NeN, incluse quelle a prezzo fisso fino a dieci anni.
Pubblicato il 2 dic 2025
NeN, promozione di dicembre: 36 euro di sconto in bolletta, ecco come ottenerli
Freepik

Nell’ambito dell’ultima iniziativa, il fornitore NeN offre 36 euro di sconto in bolletta agli utenti che sottoscrivono una nuova fornitura luce e gas. Per sbloccare lo sconto occorre utilizzare il codice promo PROVACINEN al momento della sottoscrizione dell’offerta: il codice va riportato tutto in maiuscolo, come indicato qui sopra, nell’apposito campo disponibile sulla pagina dedicata alla promozione in corso.

La proposta di NeN figura nell’elenco delle migliori offerte luce e gas del mercato libero italiano. Oltre allo sconto di 36 euro in bolletta, infatti, è possibile beneficiare di alcune delle tariffe più concorrenziali del mercato e del prezzo della materia prima luce bloccato fino a dieci anni, in modo da rendersi indipendenti dalle variazioni del mercato.

Pagina offerta NeN

nen sottoscrizione bolletta

Le tariffe luce e gas di NeN

Lo sconto di 36 euro in bolletta vale su tutte le offerte luce e gas di NeN, incluse quelle a prezzo fisso Luce | Due, Gas | Due e Luce | Dieci. Ecco le attuali tariffe delle offerte appena citate.

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per i primi due anni
  • 9 euro al mese: quota fissa mensile

Gas | Due

  • 0,385 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per i primi due anni
  • 9 euro al mese: quota fissa mensile

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dieci anni
  • 10 euro al mese: quota fissa mensile

Durante il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore, NeN assicura che tutti gli elettrodomestici, le lampadine e l’eventuale caldaia continueranno a funzionare normalmente. Il cambio di fornitura è gratuito, senza penali, né vincoli.

A questo proposito, NeN sottolinea anche che è possibile annullare l’attivazione della nuova fornitura entro 15 giorni. Trascorso questo periodo, ciascuno potrà decidere di cambiare fornitore senza pagare penali.

Infine, è importante ricordare come l’energia elettrica di NeN provenga al 100% da fonti rinnovabili.

Pagina offerta NeN

