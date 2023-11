NeN: scopri come ottenere uno sconto di 48€ sulla tua fornitura luce e gas

Coloro che stanno cercando una nuova proposta per luce e gas nel mercato libero potrebbero valutare l’ultima proposta di NeN Energia, che garantisce uno sconto di 48 euro sulla bolletta sulle nuove forniture di gas e luce.

NeN si distingue dagli altri fornitori italiani in quanto offre luce e gas attraverso un sistema di abbonamento, una modalità innovativa che consente un pagamento più intelligente delle bollette. La promozione Sconto NeN è accessibile direttamente cliccando sul link qui sotto.

Risparmia sulla bolletta con la promo NeN: 48 euro di sconto

Le offerte di NeN Energia, che ricordiamo essere un fornitore operante nel mercato libero dell’energia in Italia, sono davvero tante.

In primo luogo, gli utenti godono della certezza del costo mensile fisso, poiché rimane invariato per l’intero periodo di 12 mesi, grazie al blocco prezzo della materia prima per un anno intero e alla formula di abbonamento proposta dal fornitore energetico.

Ciò consente agli utenti di sapere con 12 mesi di anticipo la spesa complessiva del prossimo anno.

Il calcolo del pagamento mensile avviene utilizzando i dati della bolletta di luce e gas dell’ultimo anno, considerando i consumi e altri dettagli relativi alla fornitura. Dopo l’aggiunta delle tasse e degli oneri per la gestire il contatore, l’importo complessivo viene rateizzato in 12 mensilità.

Durante il passaggio a NeN Energia, tutti gli apparecchi, comprese le lampadine e la caldaia, continueranno a funzionare normalmente, così come gli altri elettrodomestici che dipendono da energia e gas.

L’attivazione di una nuova fornitura con NeN Energia può essere completata direttamente sul loro sito ufficiale cliccando sul link qui sotto.

