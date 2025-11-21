NeN si concede un regalo: 36 euro di sconto in bolletta per i nuovi clienti

Nell’ambito della nuova iniziativa “Promo Provaci”, NeN (Gruppo A2A) offre ai nuovi clienti uno sconto di 36 euro in bolletta, indipendentemente dalla fornitura scelta. Il codice promozionale da utilizzare per beneficiare dello sconto è PROVACINEN (scritto tutto in maiuscolo come qui accanto) e la nuova fornitura deve essere richiesta entro il 31 dicembre.

Lo sconto di 36 euro viene spalmato in automatico nei primi dodici mesi di contratto. Per richiedere un preventivo è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata sul sito NeN, raggiungibile tramite il bottone qui sotto: per le offerte a rata fissa il preventivo ha una validità di sette giorni.

Le offerte luce e gas di NeN

Come accennato qui sopra, il codice promozionale PROVACINEN è valido su qualunque offerta. A questo proposito, NeN propone tre offerte a prezzo fisso, una delle quali consente di bloccare il costo della materia prima luce addirittura per dieci anni. Un record nel panorama del mercato libero italiano.

Ecco dunque le tariffe associate a ciascuna offerta a prezzo fisso di NeN Energia.

Luce | Due

costo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh

contributo quota fissa: 9,50 euro al mese

prezzo bloccato per due anni consecutivi

Gas | Due

costo della materia prima gas: 0,385 euro/Smc

contributo quota fissa: 9,50 euro al mese

prezzo bloccato per due anni consecutivi

Luce | Dieci

costo della materia prima luce: 0,106 euro/kWh

contributo quota fissa: 10 euro al mese

prezzo bloccato per dieci anni consecutivi

Nell’eventualità si scelga un’offerta NeN con prezzo bloccato per due anni consecutivi, ci si rende quindi indipendenti dalle oscillazioni del mercato, che spesso e volentieri sono la causa principale dei rincari delle bollette nei primi mesi dell’anno. Questo è vero in particolare per il gas e per tutti coloro che abitano in una casa in cui il riscaldamento è legato all’utilizzo del gas.