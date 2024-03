Nessuna smart TV 4K da 50" è come questa di TCL, sconto di 250€

Oggi lo sconto segnalato su Amazon è uno dei più interessanti del mese: la smart TV 4K mini-LED di TCL da 50″ è disponibile con un ottimo ribasso. La splendida televisione che vanta un bellissimo design ma soprattutto prestazioni di alto livello, raggiunge dunque un prezzo molto più accessibile.

Dopo aver visto tanti modelli di altri brand scendere di prezzo, ora è il turno di TCL, al momento uno di quelli che vendono di più in tutto il mondo. La sua smart TV con a bordo Google TV è diventata una delle più desiderate viste le tecnologie che la compongono.

Oggi lo sconto del 29% garantisce il suo acquisto per soli 599,90 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione in un solo giorno.

Con pannello mini-LED e 144Hz di refresh rate, questa TCL è fenomenale

Partendo dall’estetica, ci si ritrova a bocca aperta di fronte a questo capolavoro da ben 50″ di ampiezza. La smart TV di TCL (sigla 50QM8B) è praticamente priva di bordi, per cui lascia ampio spazio allo splendido pannello QLED che vanta una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz. Queste due caratteristiche sono punti di forza assoluti in quanto mostrano una fluidità fuori dal comune e una definizione delle immagini senza precedenti.

Tutto viene incentivato maggiormente dalla grande risoluzione in 4K e dalla tecnologia HDR. La tua audio non manca il Dolby Atmos, così come non poteva mancare l’integrazione con gli assistenti vocali Google Assistant ed Alexa.

Il prezzo della smart TV mini-LED di TCL equivale oggi a 599,90 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.