Netflix, brutte notizie per chi ha l'abbonamento con pubblicità

Netflix ha recentemente annunciato un importante traguardo: il piano con pubblicità della piattaforma ha raggiunto ben 94 milioni di utenti mensili. Amy Reinhard, responsabile degli annunci pubblicitari, ha attribuito questo successo alla combinazione di contenuti di alta qualità e tecnologia avanzata, elementi che permettono a Netflix di offrire un’esperienza unica nel settore dello streaming.

Durante una presentazione a New York, l’azienda ha sottolineato come la fascia d’età 18-34 anni rappresenti una porzione significativa degli abbonati al piano supportato dalla pubblicità, superando persino l’audience delle reti televisive tradizionali nella stessa demografia. Gli utenti trascorrono in media 41 ore al mese sulla piattaforma, dimostrando un engagement utenti straordinario. Reinhard ha inoltre evidenziato che l’attenzione degli spettatori di Netflix rimane alta anche durante la trasmissione degli spot pubblicitari, un aspetto che distingue il servizio dai suoi concorrenti.

Netflix: arriva più pubblicità, ma con l’AI

Una delle innovazioni più interessanti presentate è l’introduzione, negli Stati Uniti e in Canada, di una suite per la gestione degli annunci. Questa include opzioni di dati potenziate, automazione negli acquisti pubblicitari e metriche di misurazione sofisticate. Tali strumenti saranno estesi ad altri mercati nei prossimi mesi, rafforzando ulteriormente la capacità di Netflix di attrarre inserzionisti.

Un punto di svolta è rappresentato dall’implementazione di un sistema pubblicitario basato sull’intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia permette di creare annunci personalizzati in linea con i contenuti dei programmi, offrendo maggiore rilevanza contestuale agli inserzionisti. Tale innovazione non solo migliora l’esperienza degli utenti, ma rappresenta anche un valore aggiunto per le aziende che scelgono di investire nella piattaforma.

Questi annunci verranno mostrati agli spettatori quando mettono in pausa un contenuto. Sarà, quindi pubblicità aggiuntiva rispetto a quella già presente sulla piattaforma.

Streaming con gli spot: un trend chiarissimo

Con questa strategia Netflix punta a consolidare la sua posizione di leader non solo nel settore dello streaming, ma anche in quello pubblicitario. La piattaforma continua a sottolineare come un investimento pubblicitario su Netflix sia più efficace rispetto ad altre opzioni, un messaggio chiaro per gli inserzionisti che cercano di massimizzare il ritorno sugli investimenti.

Il successo del piano con pubblicità di Netflix dimostra che l’utente è disposto a guardare spot, pur di pagare poco. L’azienda, per questo, in futuro aggiungerà altra pubblicità.