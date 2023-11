Netflix: il trucco per accedere a tutto il catalogo

Questa breve ma esaustiva guida ti svela il trucco su come accedere a tutto il catalogo mondiale partendo da un account di Netflix Italia.

Ti sarà utile per vedere le serie TV e i film più acclamati del catalogo Netflix USA, il più completo in assoluto. In questo modo, potrai finalmente dire di sfruttare Netflix al massimo delle sue potenzialità, andando ben al di là dell’esiguo catalogo proposto qui in Italia.

Qual è il trucco? Usare una VPN per simulare una connessione dagli Stati Uniti. Da tempo NordVPN è la migliore soluzione in termini di velocità e sicurezza. E oggi è anche in offerta esclusiva a partire da soli 3,79€ al mese per due anni, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come accedere a tutto il catalogo di Netflix

Per sbloccare su Netlifx contenuti non disponibili in Italia ti servirà una VPN come NordVPN, che consente di aggirare le restrizioni geografiche imposte dal tuo provider di rete.

Ecco, nel dettaglio, come procedere:

collegati alla pagina dell’offerta di Natale di NordVPN;

attiva uno dei piani di 2 anni a scelta, con prezzi a partire da 3,79€ al mese per 24 mesi (+3 mesi extra gratis);

scarica l’app NordVPN sul tuo telefono e sul tuo computer;

accedi con le credenziali fornite durante la registrazione;

connettiti a un server presente negli Stati Uniti per simulare una connessione da lì;

collegati a netflix.com (anziché Netflix Italia vedrai comparire Netflix USA);

goditi l’intero catalogo di Netflix USA

NordVPN è in offerta esclusiva a 3,79€ al mese per i primi 2 anni. In più, puoi beneficiare di 3 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.