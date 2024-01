Questi sono giorni in cui si parla con una certa insistenza di Apple Vision Pro. Il primo visore per la realtà mista del gigante di Cupertino sarà infatti preordinabile da domani, 19 gennaio, e acquistabile negli store fisici e online a partire dal 2 febbraio (solo USA). Di recente è stato diffuso un comunicato stampa per presentare alcuni aspetti del prodotto, pronto a rivoluzionare anche l’intrattenimento. Non è tuttavia passato inosservato che nell’elenco delle app disponibili fin da subito nello store del Vision Pro manca all’appello quello che è il più grande player del mercato dello streaming: Netflix.

Netflix su Apple Vision Pro solo tramite Safari: esperienza di visione meno coinvolgente

Dimenticanza? Omissione volontaria? No, nulla di tutto ciò. Semplicemente, l’azienda di Los Gatos ha deciso di non voler realizzare – almeno per il momento – un’app per il visore. Per motivi al momento sconosciuti, l’interesse di Netflix per il Vision Pro sarebbe ai minimi termini: nemmeno il client per iPad sarà compatibile con l’innovativo dispositivo di Apple. Insomma, l’unico modo per guardare Stranger Things e tutti gli altri contenuti sarà tramite il browser Safari.

Questa scelta avrà alcune conseguenze. Nulla di drammatico, sia chiaro. Non potendo contare su un’app, l’esperienza di visione dei contenuti Netflix sarà certamente meno coinvolgente. Inoltre non sarà possibile guardare contenuti offline e potrebbero esserci anche delle limitazioni riguardanti la risoluzione, dal momento che la qualità video della web app di Netflix varia in base al browser in uso.

«I nostri abbonati potranno godersi Netflix sul browser web del Vision Pro, proprio come già fanno gli utenti Mac», ha dichiarato un portavoce dell’azienda intervistato da The Verge. Nessun commento è invece giunto dagli uffici di Apple.

Il Vision Pro sarà disponibile negli Stati Uniti nel giro di poche settimane ad un prezzo di partenza di 3.500 dollari. Gli utenti che lo acquisteranno potranno immergersi in contenuti coinvolgenti realizzati ad-hoc da Apple, ma anche da aziende partner, come The Walt Disney Company. Tra le varie applicazioni di streaming compatibili ci sono anche Amazon Prime Video, Paramount+, Max e ESPN.