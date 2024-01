Apple Vision Pro: tanti contenuti immersivi disponibili fin da subito

Manca ormai pochissimo al debutto di Apple Vision Pro. Il primo visore per la realtà mista dell’azienda di Cupertino sarà infatti preordinabile da venerdì 19 gennaio e acquistabile a partire dal 2 febbraio. Volendo presentare al meglio il rivoluzionario dispositivo, il gigante tech sta comunicando nuovi interessanti dettagli, come l’elenco delle piattaforme di streaming e le esperienze immersive disponibili al lancio.

Apple Vision Pro prova a rivoluzionare l’intrattenimento

Con un comunicato stampa diffuso in queste ore, Apple fa sapere che il suo visore sarà la casa dei principali servizi di streaming per godersi nel modo più coinvolgente possibile serie TV, film, documentari ed eventi sportivi. Tra le app ci sono Disney+, ESPN, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Crunchyroll e TikTok. Non mancheranno contenuti realizzati ad-hoc per Apple TV+ e il Season Pass della MLS, il massimo campionato di calcio degli Stati Uniti.

Nell’elenco è assente però il principale servizio di streaming, ovvero Netflix. Non è chiaro se sia una semplice questione di tempistiche o altro, ma non c’è comunque nulla da temere. Sarà infatti possibile accedere a tutte le piattaforme (Netflix compresa) comodamente tramite Safari.

Per quanto riguarda Disney+, gli utenti potranno esplorare alcuni ambienti tramite la sezione Environments. Al debutto dovrebbero essere quattro, ovvero Disney+ Theater, Scare Floor (Monsters & Co.), Avengers Tower (dal Marvel Cinematic Universe) e Tatooine (Star Wars).

Il Vision Pro supporta la visione di contenuti sia in 2D che in 3D. A tal proposito, l’azienda tech ha dichiarato che al lancio saranno oltre 150 i film disponibili in 3D, tra cui Avatar – La via dell’acqua, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse e Super Mario Bros. – Il film.

Nel catalogo dell’app Apple TV faranno inoltre capolino gratuitamente inediti contenuti immersivi, come Alicia Keys: Rehearsal Room e Prehistoric Planet Immersive.

Il visore, con un prezzo di partenza di 3.500 dollari, è stato protagonista di nuovi test riservati alla stampa. Qui i commenti con i pro e i contro del dispositivo.