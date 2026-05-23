Perché la crisi della RAM potrebbe finire prima del previsto?

Il mercato delle memorie DDR5 attraversa da mesi una fase anomala: prezzi in forte crescita, disponibilità ridotta e una domanda sempre più aggressiva da parte dei data center AI.

In questo scenario è emersa una scoperta che potrebbe cambiare gli equilibri industriali più rapidamente del previsto. Un modulo Corsair Vengeance DDR5 è stato identificato con chip DRAM prodotti da CXMT, azienda cinese finora rimasta ai margini del mercato consumer occidentale. Non si tratta solo di un cambio di fornitore: potrebbe essere il primo segnale concreto di una diversificazione della filiera globale della memoria.

Perché il mercato DDR5 è in crisi

Per oltre vent’anni il mercato DRAM è rimasto saldamente nelle mani di tre produttori: Samsung, SK Hynix e Micron.

L’esplosione dell’Intelligenza Artificiale ha però stravolto le priorità produttive. Molti impianti hanno spostato capacità verso memorie ad alta banda come HBM3 e HBM4, indispensabili per GPU e acceleratori enterprise. Il risultato è stato un progressivo restringimento della disponibilità DDR5 consumer, con aumenti di prezzo che in alcune regioni hanno superato il 70% in pochi trimestri.

La pressione ha raggiunto livelli tali da alterare l’intero ecosistema hardware consumer, inclusi SSD, motherboard e notebook. In Giappone e in altri mercati asiatici sono persino comparsi kit DDR5 contraffatti, con chip decorativi in plastica o moduli DDR4 modificati esteticamente per sembrare DDR5. Un segnale chiaro di quanto il mercato sia sotto stress.

In questo contesto, la comparsa di chip cinesi all’interno di un modulo Corsair assume un significato preciso. L’azienda in questione acquista tradizionalmente da Micron, Samsung e SK Hynix: vedere moduli Vengeance equipaggiati con DRAM cinese suggerisce che alcuni brand stiano già cercando fornitori alternativi per proteggersi dalla scarsità di stock. Secondo TechRadar e Tom’s Hardware, il modulo individuato utilizzava chip CXMT DDR5-6000 CL36 da 16 GB, con il produttore chiaramente identificabile tramite CPU-Z.

Chi è CXMT e quanto sono competitivi i suoi chip

ChangXin Memory Technologies opera da anni nel settore DRAM cinese, ma aveva fino ad oggi una presenza limitata nei prodotti distribuiti a livello globale.

Tra il 2024 e il 2025 ha accelerato la produzione DDR5 concentrandosi inizialmente sul mercato interno. I moduli attualmente disponibili supportano velocità fino a 6000 MT/s con latenze CL36, valori ormai standard per sistemi desktop gaming e workstation mainstream. La roadmap interna prevede moduli capaci di raggiungere gli 8000 MT/s con densità da 16 Gb e 24 Gb.

Restano però aperti due nodi importanti. Il primo è l’affidabilità a lungo termine: i produttori storici dispongono di decenni di esperienza nella validazione termica e nella gestione degli errori, un vantaggio che CXMT deve ancora dimostrare su larga scala. Il secondo riguarda la stabilità in overclock: DDR5 moderne utilizzano tensioni elevate, circuiti PMIC integrati e algoritmi di training sempre più complessi, dove compatibilità e stabilità dipendono anche da PCB, firmware SPD e memory controller delle CPU Intel e AMD.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’avvistamento del modulo Corsair non significa che la crisi DDR5 sia finita. Segnala però un cambiamento strutturale: i grandi brand hardware stanno iniziando a considerare alternative concrete al tradizionale oligopolio DRAM. Se la produzione cinese continuerà a crescere e i chip CXMT supereranno le fasi di validazione internazionale, il mercato potrebbe vedere un graduale calo dei prezzi entro i prossimi due anni.

Non tutti gli osservatori condividono questo ottimismo: parte della comunità hardware teme che i produttori cinesi si adeguino semplicemente ai prezzi già elevati, senza introdurre reale concorrenza. Molto dipenderà anche dall’andamento del settore AI: una riduzione della domanda HBM libererebbe capacità produttiva oggi sottratta al mercato consumer. Per gli utenti desktop e gaming la situazione resta instabile, ma qualcosa nel mercato della memoria sta iniziando a muoversi.