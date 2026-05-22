Web Serial in Chrome: le web app ora possono controllare hardware tramite porta seriale

Google sta per cambiare in modo significativo le capacità di Chrome con l’introduzione stabile dell’API Web Serial, che consente ai siti web di comunicare direttamente con dispositivi hardware collegati via porta seriale.

La tecnologia non è del tutto nuova: una prima implementazione sperimentale era già apparsa sulla scena anni fa, tramite il progetto Chromium, ma oggi il supporto entra in una fase molto più matura, con integrazione stabile nelle build recenti e un ecosistema hardware compatibile in rapida espansione. La novità rientra nella filosofia relativa al Project Fugu, con cui Google sta progressivamente dotando il browser di accesso a filesystem, USB, Bluetooth, NFC e ora porte seriali.

Come funziona l’API Web Serial

Dal punto di vista tecnico, Web Serial espone un’interfaccia JavaScript accessibile tramite l’oggetto navigator.serial, disponibile esclusivamente su pagine in HTTPS. Quando un sito richiede l’accesso, Chrome mostra una finestra di autorizzazione con l’elenco dei dispositivi disponibili: l’utente deve selezionare manualmente l’hardware, rendendo impossibile qualsiasi accesso automatico non autorizzato.

Una volta concessa l’autorizzazione, il browser apre un canale bidirezionale configurabile con parametri come baud rate, bit di stop e controllo di flusso. Le applicazioni JavaScript possono così leggere stream di dati in tempo reale e inviare comandi all’hardware collegato, che si tratti di schede Arduino, stampanti termiche, strumenti industriali, dispositivi medici o qualsiasi hardware embedded, senza richiedere driver aggiuntivi o software desktop dedicati.

Google punta soprattutto sui vantaggi per gli ambienti scolastici e di produzione hardware: gli studenti potranno programmare microcontrollori direttamente dal browser, mentre i produttori di dispositivi potranno distribuire strumenti di configurazione cross-platform senza costringere gli utenti a installare applicazioni specifiche per ogni sistema operativo.

Sicurezza, divisioni tra vendor e il futuro del browser come sistema operativo

L’apertura verso l’hardware solleva però preoccupazioni concrete nella comunità della sicurezza informatica.

Una porta seriale non è un semplice canale dati: in molti contesti rappresenta un’interfaccia privilegiata capace di interagire con firmware, bootloader e componenti critici. Un sito malevolo potrebbe teoricamente inviare comandi distruttivi a dispositivi collegati o estrarre informazioni diagnostiche riservate. Il rischio più realistico, tuttavia, non è l’exploit tecnico diretto ma va ricercato nel contesto del social engineering: un utente inesperto potrebbe autorizzare l’accesso a hardware sensibile credendo di usare una normale applicazione web.

Google sostiene di aver introdotto mitigazioni adeguate, tra cui il requisito HTTPS, il consenso esplicito e un sistema di permessi persistenti separato dagli altri privilegi del browser. Le perplessità, però, restano concrete. Mozilla Firefox non ha implementato Web Serial nella release stabile e continua a esprimere riserve sulla superficie di attacco complessiva. Apple con Safari mantiene un approccio ancora più restrittivo, rifiutando di esporre l’API come funzione pubblica standard.

La divergenza riflette una questione filosofica di fondo: fino a che punto un browser dovrebbe controllare l’hardware del sistema? Google risponde che il web è ormai una piattaforma applicativa completa; Mozilla e Apple preferiscono mantenere separazioni più nette tra browser e sistema operativo. Con Web Serial, Chrome compie un altro passo verso il ruolo di ambiente operativo universale, un percorso che riduce i confini tra app native e web app ma che porta con sé responsabilità di sicurezza ancora tutte da definire.