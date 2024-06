Netflix non sarà più disponibile sulle Apple TV più datate

Attraverso un’apposita e-mail inviata ai suoi utenti, Netflix ha annunciato l’imminente interruzione del supporto per quanto riguarda le Apple TV di seconda e terza generazione.

A quanto pare non si tratta di un semplice stop agli aggiornamenti: secondo una pagina del Centro assistenza Netflix, infatti, il servizio non sarà più disponibili su tali dispositivi dopo il 31 luglio 2024. A detta dell’azienda, questo tipo di intervento si è reso indispensabile per una “Migliore esperienza di visualizzazione Netflix possibile“.

Va infatti tenuto conto di come le Apple TV di seconda generazione sono sul mercato da ormai 13 anni e, anche il modello successivo, viene ormai definito da Apple come un prodotto vintage. Entrambe le versioni del dispositivo non hanno accesso all’App Store. Si tratta, infatti, di televisori che sono stati lanciati con un set di app preinstallate.

Apple TV “vintage”: l’abbondono di Netflix al supporto era ormai scontato

Non è la prima volta che le Apple TV più datate smettono di ricevere il supporto di servizi popolari. Per esempio, Google ha avuto un atteggiamento simile nel 2021 con l’app YouTube. Sotto questo punto di vista, dunque, è quasi sorprendente come Netflix abbia in realtà consentito l’utilizzo della sua app su tali prodotti per un tempo così prolungato.

Va comunque sottolineato come, almeno al momento, tutti i modelli dopo la terza generazione siano al sicuro. Tra di essi figurano Apple TV HD e Apple TV 4K, dispositivi che possono ancora utilizzare l’app Netflix senza problemi.

Ciò potrebbe anche spingere gli utenti “ritardatari” a un upgrade del proprio dispositivo. I modelli più recenti di Apple TV, d’altro canto, offrono numerosi vantaggi, come il già citato accesso all’ App Store e la compatibilità con l’assistente virtuale Siri.

Per chi invece vuole uscire dall’ecosistema Apple, esistono svariate alternative che permettono pieno accesso a Netflix e alla sua enorme libreria di contenuti.