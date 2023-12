Newcastle-Milan: formazioni e dove vederla gratis in streaming

Obiettivo non perdere quantomeno l’Europa. Il Milan affronta il Newcastle in trasferta per l’ultima giornata del Gruppo F di Champions League con una situazione di classifica molto complicata.

I rossoneri devono innanzitutto vincere e poi sperare che il Dortmund, già qualificato, batta il PSG per conquistare quella che sarebbe ormai una clamorosa qualificazione agli ottavi. In ogni caso, la vittoria assicurerà “almeno” la retrocessione in Europa League.

La partita avrà inizio alle ore 21 e se sei un abbonato Amazon Prime potrai guardarla gratis in streaming su Prime Video.

Newcastle-Milan in streaming: le probabili formazioni

Rafa Leao farà il suo ritorno tra i convocati e, secondo le dichiarazioni di Pioli, potrebbe anche guadagnarsi un posto nella formazione titolare. Dall’altra parte, la situazione difensiva dei rossoneri è ancora problematica, con Kjaer che non ce la fa a recuperare e Theo Hernandez costretto a giocare al centro della difesa. Accanto a lui, Tomori, mentre sulle fasce agiranno Florenzi e Calabria.

A centrocampo, con l’assenza di Bennacer, le scelte sembrano essere già stabilite: Reijnders e Musah avranno spazio fin dall’inizio insieme a Loftus-Cheek. In attacco, insieme a Leao e Pulisic, ci sarà Giroud, che torna a disposizione dopo la squalifica in campionato. Anche Okafor è pronto per fare il suo ritorno e sarà a disposizione in panchina.

Nel Newcastle, l’attenzione si concentra sull’allarme tra i pali, con Dubravka in dubbio e la possibilità che Karius prenda il suo posto. La sfida si preannuncia intensa e i tifosi possono aspettarsi emozioni e cambiamenti nella dinamica di gioco.

Calcio d’inizio alle ore 21. Partita che potrai vedere gratis in diretta streaming su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.