Nexi: pagamenti mai così facili e sicuri

Per i tuoi acquisti di ogni giorno hai un alleato in più. Si chiama Nexi, la soluzione smart che offre carte e servizi per garantirti ovunque e in ogni momento la migliore esperienza di pagamento anche, e soprattutto, con il tuo smartphone.

Le carte Nexi sono accettate ovunque: puoi effettuare acquisti online e nei negozi, in tutto il mondo. Inoltre, hai servizi online inclusi e puoi gestire via web o via App movimenti, saldo e attivare tanti servizi

La sicurezza è garantita (sia per l’accesso ai dati che durante i pagamenti) e a tua disposizione c’è una efficiente assistenza clienti attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tutti i vantaggi di Nexi

Shopping facile, controllo delle spese, copertura assicurativa e carte familiari aggiuntive. Sono solo alcuni dei vantaggi offerti da Nexi. Vediamoli nel dettaglio.

Easy Shopping Puoi decidere quali acquisti del mese rimborsare a rate, da 250 a 2.400 euro, anche cumulando spese a partire da 50 euro. Tutto in pochi passaggi direttamente da App e da sito nexi.it. Servizio per le banche aderenti.

Puoi decidere quali acquisti del mese rimborsare a rate, da 250 a 2.400 euro, anche cumulando spese a partire da 50 euro. Tutto in pochi passaggi direttamente da App e da sito nexi.it. Servizio per le banche aderenti. Spending Control

Per garantire e controllare l’uso della carta da canali digitali personalizzando i limiti di spesa per importo, canale, territorio, categorie merceologiche e arco temporale. Funzionalità disponibile da sito e da App, modificabile in qualunque momento.

Per garantire e controllare l’uso della carta da canali digitali personalizzando i limiti di spesa per importo, canale, territorio, categorie merceologiche e arco temporale. Funzionalità disponibile da sito e da App, modificabile in qualunque momento. Copertura assicurativa

Polizza gratuita sugli acquisti, assistenza medica sui viaggi, copertura sui bagagli, tutela legale su cyber risk.

Polizza gratuita sugli acquisti, assistenza medica sui viaggi, copertura sui bagagli, tutela legale su cyber risk. Carte familiari e aggiuntive

Carte addizionali emesse per i familiari maggiorenni del Titolare della carta principale o emesse su secondo circuito con plafond totale condiviso ed estratto conto unico.

Ma Nexi è anche molto di più. Scopri POS Mobile: il POS portatile che ti permette di accettare pagamenti ovunque tu sia. La Fatturazione Elettronica: il servizio per creare, inviare e conservare le fatture elettroniche in modo facile e sicuro. PagoPA: la soluzione per accettare pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.