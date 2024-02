Nexi SmartPOS Mini: in promozione fino al 29/02

Cerchi un dispositivo POS in grado di sbloccare il potenziale del tuo business? Il Nexi SmartPOS Mini può essere la soluzione. Uno strumento che ti offre efficienza, flessibilità e convenienza. Pagando una sola volta 149 €, questo POS ti libera da canoni mensili e ha commissioni decisamente vantaggiose. Se vuoi saperne di più continua a leggere.

Perché il Nexi SmartPOS Mini è il cambiamento che aspettavi

Questo non è il solito POS. Il Nexi SmartPOS Mini ridefinisce le regole del gioco: accetta ogni tipo di pagamento, ti garantisce commissioni allettanti dell’1,49% su carte europee e ti promette zero commissioni su transazioni fino a €10 fino alla fine del 2024. E l’accredito? Velocissimo, entro il giorno lavorativo successivo, senza costringerti a vincoli di conto corrente.

Ma c’è di più. La sua facilità di utilizzo e installazione è disarmante, e il supporto clienti 24/7 ti fa sentire sempre accompagnato. Vuoi estendere il tuo business oltre le mura del negozio? Oltre alla connettività Wi-Fi si connette con una SIM dati utilizzando il 4G per i tuoi interventi a domicilio. Ma non è tutto: con il pagamento a distanza tramite link inviato via Email, il Nexi SmartPOS Mini può arrivare ovunque, rendendo ogni transazione un’esperienza fluida e senza intoppi.

Acquistando questo POS fai un investimento nel futuro del tuo business. Con un prezzo così accessibile, in promozione fino al 29 febbraio, e una serie di vantaggi che sembrano fatti su misura per te, perché aspettare? È il momento di fare un passo avanti, di abbracciare la tecnologia che ti semplifica la vita e ti fa risparmiare tempo e denaro. Visita ora il sito ufficiale e acquista il Nexi SmartPOS Mini. Puoi godere anche del bonus fiscale credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni.

