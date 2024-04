Nexi XPay Pro, il POS è a canone zero ancora per poco

Il panorama del mercato dei POS è variegato, ma la proposta offerta da Nexi per il suo Nexy XPay Pro è a dir poco interessante. Questo strumento si presenta come il POS a canone zero (ma solo per poco tempo!) che rivoluziona il tuo business perché ti permette di guadagnare fino al 29% in più.

Proprio così. Nel panorama dinamico dei pagamenti digitali, Nexi si distingue ancora una volta con un’offerta imperdibile: Nexi XPay Pro, il POS evoluto per accettare pagamenti con carta e smartphone, è disponibile a canone zero per un periodo limitato! Il nostro consiglio, perciò, è di accorciare i tempi e correre ad acquistarlo.

XPay Pro: un unico dispositivo, tanti benefici

Che tu sia un piccolo commerciante, un artigiano o una grande azienda, XPay Pro rappresenta la soluzione ideale per incassare in modo semplice, sicuro e conveniente. Dotato di tecnologia all’avanguardia, questo POS versatile ti permette di:

Accettare pagamenti con carte di credito, debito, prepagate, Bancomat e contactless, anche in modalità offline. Inviare link di pagamento ai tuoi clienti per consentire loro di pagare a distanza, comodamente da PC o smartphone. Gestire pagamenti ricorrenti in modo automatico, ideale per abbonamenti, fatture e domiciliazioni. Vendere all’estero con valutazioni in tempo reale, abbattendo i confini geografici del tuo business. Integrare i pagamenti nella tua app o sito web per offrire un’esperienza di acquisto fluida e personalizzata. Personalizzare la pagina di pagamento con i colori e il logo del tuo brand, per rafforzare la tua identità aziendale.

Ma i vantaggi di XPay Pro non si fermano qui. Con questo POS innovativo, avrai accesso a:

Accredito entro 1 giorno lavorativo , per avere le tue disponibilità sempre a portata di mano.

, per avere le tue disponibilità sempre a portata di mano. Gestione gratuita di dispute e contestazioni , per una tranquillità totale.

, per una tranquillità totale. Assistenza dedicata in lingua italiana, sempre pronta a rispondere alle tue domande e supportarti in ogni fase.