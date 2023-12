NEXT by Crédit Agricole: canone zero e 150€ di Buoni Amazon in omaggio

Il Conto NEXT by Crédit Agricole offre un’opportunità imperdibile: canone zero e 150€ di Buoni Amazon in omaggio. Aprire il conto online entro il 29/02 e sottoscrivere la Carta Debit Visa sono i passaggi chiave per usufruire di questa vantaggiosa offerta.

Otterrai 50€ in Buoni Amazon all’apertura del conto e con almeno una transazione effettuata tramite la carta Visa. Inoltre, puoi ottenere fino a 100€ aggiuntivi utilizzando la carta, aspetto che rende l’offerta ancora più allettante.

Carta di Debito Crédit Agricole Visa: funzionalità e sicurezza

La Carta di Debito Crédit Agricole Visa collegata al conto NEXT è a canone 0€ per i primi 2 anni. Grazie alla massima usabilità, la carta può essere impiegata per pagamenti online e transazioni da Wallet, supportando Apple Pay, Google Pay, e Samsung Pay.

La sicurezza è prioritaria con la possibilità di mettere la carta “in pausa” e bloccarla digitalmente con un semplice click in caso di furto.

La gestione della carta attraverso l’app offre flessibilità: è possibile modificare i limiti di spesa, attivarla per pagamenti online e all’estero, oltre a visualizzare il pin da app o Home Banking ovunque ti trovi.

L’app di Crédit Agricole rende la tua banca sempre accessibile. Puoi richiedere e fissare facilmente un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato direttamente tramite pochi tap.

La gestione completa della carta, inclusi cambiamenti di limiti e attivazioni, è resa semplice grazie all’intuitiva interfaccia dell’app.

Rimani sempre aggiornato sui movimenti del tuo conto grazie alle notifiche istantanee inviate direttamente dall’app.

La rete di filiali e i consulenti dedicati sono sempre a portata di mano, anche attraverso la chat attivabile direttamente dall’app per risolvere velocemente ogni domanda o necessità.

Conto NEXT by Crédit Agricole non solo offre vantaggi finanziari con il canone zero, ma assicura anche praticità e sicurezza attraverso la sua carta debit Visa e l’accessibilità completa tramite l’app. L’opportunità di ottenere 150€ in Buoni Amazon rende questa offerta un’occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.